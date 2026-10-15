Ferencváros — Viktoria Plzeň: alineaciones y directo

·27·Deportes
Ferencváros — Viktoria Plzeň: alineaciones y directo

El partido FerencvárosViktoria Plzeň de la Europa League comienza el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Ferencváros: 63. Radnoti D., 7. Birmančević V., 20. Kadu, 17. Korbu M., 11. Dele, 4. Gomes M., 76. Lishtes K., 6. Nagy A., 14. Osvath A., 28. Ramakers T., 16. Zachariassen K. (capitán).

Suplentes del Ferencváros: 15. Arzani D., 18. Bagi A., 90. Dibusz D., 71. Lakatos Cs., 10. Levi J., 72. Madaras A., 80. Maiga H., 54. Nagy O., 47. O'Douda K., 33. Ori L., 88. Rommens P., 5. Zohore N.

Entrenador del Ferencváros: Borbély B.

Alineación titular del Viktoria Plzeň: 1. Tvrdoň M., 14. Dweh S., 40. Dweh S., 29. Gabriel A., 17. Hrošovský P. (capitán), 25. Kabongo K., 99. Memic A., 20. Panos J., 36. Pirkic S., 98. Prebsl F., 12. Sojka A.

Suplentes del Viktoria Plzeň: 30. Bayer V., 6. Červ L., 23. Faal B., 18. Ladra T., 19. Suaré S., 10. Touré M., 3. Vavro D., 9. Vydra M., 11. Vydra M., 44. Wiegele F.

Entrenador del Viktoria Plzeň: Kováč R.

En directo EN VIVO
24
Kadu (Ferencváros) saca el córner y centra el balón al área, pero un defensa despeja el peligro.
23
Daehli (Ferencvaros) se quedó libre dentro del área y disparó, pero su intento fue brillantemente bloqueado por un defensa. El asistente señaló córner, lo lanzará el Ferencvaros.
20
Amar Memić (Plzeň) recibe un gran centro raso y dispara desde fuera del área, pero su remate sale flojo y el balón se va a la grada. ¡Una oportunidad perdida!
18
¡Qué disparo tan lamentable! Amar Memić (Plzeň) vuelve a probar a puerta, esta vez desde mucho más lejos, pero ni con los ojos vendados lo habría hecho peor. El balón se marcha muy desviado a la derecha, fuera del campo.
18
Patrik Hrošovský (Pilsen) sacó un potente disparo a puerta, pero un defensa bloqueó el balón con valentía.
16
Veljko Birmančević (Ferencváros) recibió un gran pase, tuvo espacio y tiempo dentro del área, pero su disparo raso al centro de la portería fue detenido sin problemas por Dominik Tapai.
16
El Ferencváros sacó el córner en corto.
15
Saque de esquina ejecutado rápidamente por el Ferencváros.
12
Adam Gabriel (Plzeň) intentó un remate de cabeza desde dentro del área, pero su disparo salió desviado y el balón rebotó en su compañero.
12
El Plzeň saca de esquina.
12
El disparo de Amar Memić (Plzeň) desde fuera del área se marcha ligeramente desviado. Una gran parada de Daniel Radnóti evita que el balón entre en la red.
11
¡Qué gran oportunidad perdida! Un centro preciso al área encontró a Kristian Liseth (Ferencvaros), pero su remate de cabeza se marchó rozando el poste izquierdo.
7🟨
Attila Osvath (Ferencvaros) hace falta a su rival y ve la tarjeta amarilla del árbitro, pero está claramente descontento con la decisión.
6
Christophe Kabongo (Plzeň) remata de primera dentro del área, pero un defensa bloquea el disparo valientemente.
2
El saque de esquina ejecutado por el Ferencváros fue bien despejado por un bien preparado Dominik Tapai (Plzeň).
1
El partido acaba de empezar.
00:04
El Ferencváros saca de centro.
00:00
El árbitro del partido de hoy será Damian Sylwestrzak.
00:00
En los detalles del partido, puedes consultar las alineaciones de los equipos antes de que comience el juego.
00:00
Partido: Ferencvaros - Plzen. Resultado: -. Comentario: Bienvenidos a nuestra transmisión en texto en vivo. Intentaremos darles información detallada sobre lo que sucede en el campo. Queda muy poco tiempo para que comience el partido.
FerencvárosViktoria PlzeňEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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