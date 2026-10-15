Ferencváros — Viktoria Plzeň: alineaciones y directo
El partido Ferencváros — Viktoria Plzeň de la Europa League comienza el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Ferencváros: 63. Radnoti D., 7. Birmančević V., 20. Kadu, 17. Korbu M., 11. Dele, 4. Gomes M., 76. Lishtes K., 6. Nagy A., 14. Osvath A., 28. Ramakers T., 16. Zachariassen K. (capitán).
Suplentes del Ferencváros: 15. Arzani D., 18. Bagi A., 90. Dibusz D., 71. Lakatos Cs., 10. Levi J., 72. Madaras A., 80. Maiga H., 54. Nagy O., 47. O'Douda K., 33. Ori L., 88. Rommens P., 5. Zohore N.
Entrenador del Ferencváros: Borbély B.
Alineación titular del Viktoria Plzeň: 1. Tvrdoň M., 14. Dweh S., 40. Dweh S., 29. Gabriel A., 17. Hrošovský P. (capitán), 25. Kabongo K., 99. Memic A., 20. Panos J., 36. Pirkic S., 98. Prebsl F., 12. Sojka A.
Suplentes del Viktoria Plzeň: 30. Bayer V., 6. Červ L., 23. Faal B., 18. Ladra T., 19. Suaré S., 10. Touré M., 3. Vavro D., 9. Vydra M., 11. Vydra M., 44. Wiegele F.
Entrenador del Viktoria Plzeň: Kováč R.
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