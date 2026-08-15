Gran fútbol en la Europa League: todos los emparejamientos de los play-offs

Los partidos de clasificación de la UEFA Europa League han llegado a su punto culminante. Ya se conocen oficialmente los 24 equipos que lucharán por un billete para la fase liga de la competición y sus emparejamientos de play-off.

Ahora, los clubes del continente se enfrentarán en una eliminatoria de play-off a doble partido por el ansiado billete para la fase liga.

¿Cuándo se disputarán los partidos?

El calendario de los play-offs de la Europa League queda establecido de la siguiente manera:

Partidos de ida: 20 de agosto;

Partidos de vuelta: se disputarán el 27 de agosto.

Todos los emparejamientos de los play-offs:

Según el sorteo, los aficionados disfrutarán de varios duelos intensos entre clubes históricos y de gran prestigio:

Kairat (Kazajistán) — Anderlecht (Bélgica)

Jagiellonia (Polonia) — Iberia 1999 (Georgia)

Lech (Polonia) — Thun (Suiza)

Malmö (Suecia) — Salzburgo (Austria)

Beşiktaş (Turquía) — Kauno Žalgiris (Lituania)

Universitatea Craiova (Rumanía) — Ararat-Armenia (Armenia)

Egnatia (Albania) — Lillestrøm (Noruega)

Trabzonspor (Turquía) — Ferencváros (Hungría)

OFI (Grecia) — CSKA Sofia (Bulgaria)

Sint-Truiden (Bélgica) — Omonia (Chipre)

Crvena zvezda (Serbia) — Viktoria (Chequia)

Benfica (Portugal) — Aarhus (Dinamarca)

Los clubes que ganen estas eliminatorias obtendrán el derecho a disputar la fase liga de la Europa League en su nuevo formato.

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