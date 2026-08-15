Gran fútbol en la Europa League: todos los emparejamientos de los play-offs
Los partidos de clasificación de la UEFA Europa League han llegado a su punto culminante. Ya se conocen oficialmente los 24 equipos que lucharán por un billete para la fase liga de la competición y sus emparejamientos de play-off.
Ahora, los clubes del continente se enfrentarán en una eliminatoria de play-off a doble partido por el ansiado billete para la fase liga.
¿Cuándo se disputarán los partidos?
El calendario de los play-offs de la Europa League queda establecido de la siguiente manera:
Partidos de ida: 20 de agosto;
Partidos de vuelta: se disputarán el 27 de agosto.
Todos los emparejamientos de los play-offs:
Según el sorteo, los aficionados disfrutarán de varios duelos intensos entre clubes históricos y de gran prestigio:
Kairat (Kazajistán) — Anderlecht (Bélgica)
Jagiellonia (Polonia) — Iberia 1999 (Georgia)
Lech (Polonia) — Thun (Suiza)
Malmö (Suecia) — Salzburgo (Austria)
Beşiktaş (Turquía) — Kauno Žalgiris (Lituania)
Universitatea Craiova (Rumanía) — Ararat-Armenia (Armenia)
Egnatia (Albania) — Lillestrøm (Noruega)
Trabzonspor (Turquía) — Ferencváros (Hungría)
OFI (Grecia) — CSKA Sofia (Bulgaria)
Sint-Truiden (Bélgica) — Omonia (Chipre)
Crvena zvezda (Serbia) — Viktoria (Chequia)
Benfica (Portugal) — Aarhus (Dinamarca)
Los clubes que ganen estas eliminatorias obtendrán el derecho a disputar la fase liga de la Europa League en su nuevo formato.
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