Choque en San Siro: el Milan cae ante el Ferencváros en la Europa League

Un resultado inesperado sorprendió a los aficionados del fútbol mundial en la 4ª jornada de la Europa League. El gran club italiano, el AC Milan, recibió al equipo húngaro Ferencváros en el emblemático estadio de San Siro, sufriendo una dura derrota por 0-2.

El héroe del encuentro, Joseph Nonge, anotó dos goles en la segunda mitad, regalando a los húngaros una victoria histórica a domicilio y dejando a los locales en una situación crítica en la competición.

Goles en la segunda parte: un doblete impecable de Joseph Nonge

Aunque la primera parte terminó sin goles, el desarrollo del partido cambió drásticamente tras el descanso:

Apertura del marcador: En el minuto 52, el delantero del Ferencváros, Joseph Nonge, aprovechó un hueco en la defensa milanista para abrir el marcador (0-1);

Doblete y sentencia: En el minuto 66, Nonge volvió a batir la portería del AC Milan, firmando su doblete (0-2);

Tarjeta roja y defensa sólida: En el minuto 77, los húngaros se quedaron con diez hombres tras la expulsión de un jugador. Sin embargo, los «rossoneri» no lograron romper la densa defensa rival durante el resto del tiempo.

Situación en la tabla: Ferencváros en la cima, Milan en apuros

Tras este partido, el panorama en la tabla general de la Europa League es muy distinto para ambos clubes:

La sensación Ferencváros: El campeón de Hungría ha sumado 12 puntos de 12 posibles en 4 partidos, ascendiendo al 2º puesto de la clasificación;

La preocupante caída del Milan: El equipo italiano, con solo 3 puntos en 4 encuentros, ha caído al puesto 25, poniendo en serio riesgo sus posibilidades de avanzar a la fase de eliminatorias.

Ficha técnica: UEFA Europa League, 4ª jornada

AC Milan (Italia) – Ferencváros (Hungría) 0-2 (0-0)