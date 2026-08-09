Mourinho revela claramente qué le falta al Real

El Real Madrid ganó otro amistoso antes de la nueva temporada, pero José Mourinho está más preocupado por otro asunto que por el resultado. Tras vencer 2-1 al Ferencváros, el técnico portugués habló de la plantilla corta y puso a Bernardo Silva como ejemplo.

Según Mourinho, en una temporada marcada por las lesiones y un calendario apretado, serán decisivos los jugadores capaces de desempeñarse en varias posiciones. Bernardo ofrece precisamente esa versatilidad.

El Real vuelve de Budapest con una victoria

El 8 de agosto, los madridistas disputaron en Budapest un amistoso de pretemporada contra el Ferencváros. El partido terminó 2-1 a favor del Real.

En el minuto 41 de la primera parte, Mario Rivas abrió el marcador. Tras el descanso, Carlos Espe culminó una combinación con Arda Güler y Federico Valverde para ampliar la ventaja a dos goles. El club húngaro recortó distancias después, pero el equipo de Mourinho conservó la victoria.

El entrenador reconoció que le gustó más el juego de la primera parte. Tras varios cambios en la segunda mitad, el equipo perdió organización en sus movimientos colectivos.

Para Mourinho, esos errores resultan incluso útiles durante la pretemporada.

En su opinión, antes de que comiencen los partidos oficiales, los futbolistas deben entender en qué situaciones conservar el balón con seguridad, cuándo renunciar al pase vertical y cómo «cerrar» un encuentro.

¿Por qué Bernardo Silva es tan importante para Mourinho?

Durante el partido, gran parte de la atención se centró en uno de los nuevos fichajes, Bernardo Silva.

El Real anunció oficialmente el 17 de junio la firma de un contrato de dos años con el centrocampista portugués. El acuerdo estará vigente hasta el 30 de junio de 2028. Bernardo jugaba anteriormente desde 2017 en el «Manchester City».

Mourinho no ocultó que el estado físico actual del jugador todavía no es óptimo.

Explicó que Bernardo regresó de sus vacaciones con un nivel físico inferior al necesario para la pretemporada y que todavía debe recuperar su forma. Sin embargo, el técnico valoró muy alto sus cualidades futbolísticas.

Lo más importante es que Bernardo puede desempeñar varias funciones.

Mourinho destacó que el portugués puede jugar:

— como «número 6»;

— como «número 8» en el centro;

— en el papel ofensivo de «número 10»;

— y, si es necesario, en otras posiciones ofensivas.

¿Las palabras de Mourinho exigen otro fichaje?

Aquí hay un matiz importante.

La declaración de Mourinho no debe interpretarse como una petición directa de fichar a otro jugador similar a Bernardo Silva.

Su idea se refería principalmente a la estructura de la plantilla.

«Puede jugar en tres o cuatro posiciones. Queremos una plantilla corta, de unos 20 jugadores. También tenemos futbolistas lesionados que no volverán en las próximas semanas. Por eso necesitamos jugadores capaces de desempeñarse en varias posiciones, como Bernardo Silva».

En otras palabras, la palabra clave para Mourinho es la versatilidad.

Con una plantilla corta y una temporada larga por delante, que un jugador pueda asumir dos o tres roles tiene un valor especial. Esto permite al entrenador modificar el equipo sin romper el sistema cuando aparecen lesiones.

Otra señal para el Real

El partido de Bernardo en Budapest fue uno de sus primeros amistosos de pretemporada con su nuevo club.

En la segunda parte, al notar que al futbolista le faltaba fuerza física, Mourinho lo adelantó desde el centro del campo hasta la posición de «número 10». Esta decisión demuestra por sí sola por qué el portugués es importante para el Real actual: puede cambiar de función en un mismo partido.

Bernardo, de 32 años, también destacó por esta cualidad en elManchester City. Podía jugar como centrocampista central, mediapunta o extremo, y cambiar rápidamente de rol según la táctica del equipo.

El próximo examen será el Deportivo

La pretemporada del Real continúa.

El próximo amistoso de los madridistas se disputará el 12 de agosto contra el Deportivo La Coruña. El encuentro tendrá lugar en el estadio Abanca-Riazor, en La Coruña. El partido también está confirmado en el calendario oficial del Real.

Para Mourinho, en los últimos partidos de pretemporada la adaptación del equipo al nuevo sistema podría ser más importante que el resultado.

La victoria por 2-1 contra el Ferencváros mostró una cosa: el once titular del Real tiene suficiente calidad, pero la temporada será larga. Por eso Mourinho quiere construir una plantilla en la que un jugador pueda asumir varias tareas.

Bernardo Silva es, por ahora, el ejemplo más claro de esta idea.

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