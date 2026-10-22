Ferencváros - Torreense: alineaciones y directo

·29·Deportes
Ferencváros - Torreense: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre Ferencváros y Torreense comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Ferencváros: 63. Radnoti D., 15. Arzani D., 7. Birmančević V., 11. Dele, 4. Gomes M., 72. Madaras A., 6. Nagy Á., 54. Nagy O., 47. O'Douda K., 16. Zachariassen K. (capitán), 5. Zohore N.

Suplentes del Ferencváros: 18. Bagi Á., 20. Kadu, 17. Korbu M., 90. Dibusz D., 75. Jozef L., 10. Levi J., 76. Lisztes K., 80. Maïga H., 14. Osváth A., 28. Ramakers T., 88. Rommens P., 1. Varga Á.

Entrenador del Ferencváros: Borbély B.

Alineación titular del Torreense: 1. Lucas Paes, 8. Alfaro A., 17. Drammé M., 33. Marques J., 5. Mohamed D., 45. Mutombo J., 6. Ould Chikh B., 11. Pozo M., 23. Vásquez J. (capitán), 4. Volney, 19. Zoabi K.

Suplentes del Torreense: 27. Abubakari M., 31. Adryel, 14. Aguirre J., 44. Barré S., 22. David Bruno, 3. De Maria J. I., 21. Jatta N., 7. Jean D., 87. Morgado D., 29. Quintero L., 26. Simões A., 2. Stopira.

Entrenador del Torreense: Tralhão L.

En directo1-1 EN VIVO
27
El Ferencváros gana un saque de esquina.
231-1
¡Gol! Manuel Pozo (Torreense) cazó un balón suelto dentro del área y disparó con precisión al rincón inferior derecho, venciendo al portero. Pone el 1-1 en el marcador.
201-0
¡Gol! Cebrail Makreckis (Ferencvaros) saca un disparo brillante desde fuera del área. ¡Sin perder tiempo, supera al portero y coloca el balón en la esquina inferior izquierda!
19🟨
Jonathan Mutombo (Torreense) fue amonestado por el árbitro por una falta cometida hace un momento.
17🟨
Alejandro Alfaro (Torrense) recibe una tarjeta amarilla del árbitro por una falta cometida hace un momento.
17
Dele (Ferencvaros) dispara desde fuera del área, pero manda el balón por encima del larguero. El balón se va fuera y Torrente saca de puerta.
14
Jonathan Mutombo (Torrense) comete una falta muy tardiza y dura sobre su rival.
12
Pases largos, pases cortos y combinaciones al primer toque. El Ferencváros demuestra juego en equipo, controla el balón y da pases precisos. A los rivales les está costando mucho recuperar el balón por ahora.
9🟨
Kristoffer Zachariassen (Ferencvaros) es amonestado por una falta. Jérôme Brisard lo tuvo fácil para decidir.
7
El balón fue enviado al área para Musa Drammeh (Torreense), quien tuvo la oportunidad de marcar. Intentó colocar el balón en la esquina inferior izquierda, pero Daniel Radnoti hizo una atajada brillante para evitar el gol.
4
Dele (Ferencvaros) agarró de la camiseta a su rival y se libró de la sanción únicamente gracias a la generosidad del árbitro.
1
La primera mitad acaba de empezar.
21:45
Saca de centro el Ferencváros.
21:45
El partido de hoy será dirigido por Jérôme Brisard.
21:45
Las alineaciones titulares ya han sido anunciadas y puedes consultarlas en la sección de alineaciones.
21:45
Bienvenidos a la retransmisión de texto del partido de hoy. Podéis seguir todos los acontecimientos importantes sobre el campo por escrito. Os deseamos que disfrutéis.
FerencvárosTorreenseEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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