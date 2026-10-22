Ferencváros - Torreense: alineaciones y directo
El partido de la Europa League entre Ferencváros y Torreense comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Ferencváros: 63. Radnoti D., 15. Arzani D., 7. Birmančević V., 11. Dele, 4. Gomes M., 72. Madaras A., 6. Nagy Á., 54. Nagy O., 47. O'Douda K., 16. Zachariassen K. (capitán), 5. Zohore N.
Suplentes del Ferencváros: 18. Bagi Á., 20. Kadu, 17. Korbu M., 90. Dibusz D., 75. Jozef L., 10. Levi J., 76. Lisztes K., 80. Maïga H., 14. Osváth A., 28. Ramakers T., 88. Rommens P., 1. Varga Á.
Entrenador del Ferencváros: Borbély B.
Alineación titular del Torreense: 1. Lucas Paes, 8. Alfaro A., 17. Drammé M., 33. Marques J., 5. Mohamed D., 45. Mutombo J., 6. Ould Chikh B., 11. Pozo M., 23. Vásquez J. (capitán), 4. Volney, 19. Zoabi K.
Suplentes del Torreense: 27. Abubakari M., 31. Adryel, 14. Aguirre J., 44. Barré S., 22. David Bruno, 3. De Maria J. I., 21. Jatta N., 7. Jean D., 87. Morgado D., 29. Quintero L., 26. Simões A., 2. Stopira.
Entrenador del Torreense: Tralhão L.
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