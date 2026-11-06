Ruben Amorim hace unas declaraciones contundentes tras la humillante derrota del Milan

El entrenador del Milan, Ruben Amorim, se expresó con dureza tras la inesperada y dolorosa derrota (0:2) sufrida ante el club húngaro Ferencváros en la 4ª jornada de la Europa League. Tras este fracaso en casa, el técnico portugués admitió abiertamente en una entrevista con Football Italia que no excusará a su equipo.

Amorim señaló que, en su estado actual, el equipo no está física ni mentalmente preparado para competir al mismo tiempo en el campeonato nacional y en los escenarios europeos.

«Normalmente defiendo a mi equipo, pero esta vez no»: la confesión de Amorim

El entrenador del Milan explicó las razones de la derrota de la siguiente manera:

La competencia en dos frentes: «Por ahora no estamos preparados en absoluto para luchar en dos competiciones a la vez. Debemos trabajar seriamente para cambiar radicalmente nuestro enfoque del juego y nuestra actitud general»;

La verdad sin excusas: «No puede haber ninguna excusa para el vergonzoso resultado de hoy. Normalmente encontraría algo para defender a mis jugadores en público, pero esta vez no lo haré. Debemos ser humildes y entender qué pasó realmente en el campo»;

Falta de valor: «No estábamos listos para el partido, nos faltó verdadero coraje y valentía. Incluso si no hubiéramos podido ganar, teníamos que darlo todo para enderezar la situación. Pero hoy esa pasión no se vio en el campo».

Crisis en laEuropa League: caída al puesto 26

La situación de los rossoneri en las competiciones europeas bajo la dirección de Rúben Amorim se está volviendo catastrófica: