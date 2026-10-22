Plzeň — Levski Sofía: alineaciones y directo
El encuentro de la Europa League entre Plzeň y Levski Sofía comenzará el 23 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Plzeň: 44. Vigele F., 99. Memich A., 40. Dve S., 3. Vavro D., 2. Palishak T., 6. Cherv L., 18. Ladra T., 19. Suare S., 17. Groshovski P. (capitán), 25. Kabongo K., 9. Visinski D.
Suplentes del Plzeň: 14. Doski M., 23. Faal B., 29. Gabriel A., 7. Laval S., 20. Panos J., 36. Pirgich S., 98. Prebsl F., 12. Soyka A., 5. Spachil K., 1. Tapay D., 10. Ture M., 11. Vidra M.
Entrenador del Plzeň: Kovach R.
Alineación inicial del Levski Sofía: 92. Vutsov S., 21. Neves A., 50. Dimitrov K. (capitán), 4. Makun K., 3. Maykon, 8. Gruyich M., 19. Mubarik M., 22. Sula M., 35. Serjino, 17. Everton Bala, 7. Reynaldo.
Suplentes del Levski Sofía: 47. Buras A., 20. Senteles A., 2. Evertton S., 27. Kusso D., 78. Lukov M., 11. Oko-Fleks A., 9. Perea X., 31. Serafimov N., 28. Stoyanchov S., 1. Vladimirov O.
Entrenador del Levski Sofía: Velaskes J.
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