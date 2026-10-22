Plzeň — Levski Sofía: alineaciones y directo

·27·Deportes
Plzeň — Levski Sofía: alineaciones y directo

El encuentro de la Europa League entre Plzeň y Levski Sofía comenzará el 23 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Plzeň: 44. Vigele F., 99. Memich A., 40. Dve S., 3. Vavro D., 2. Palishak T., 6. Cherv L., 18. Ladra T., 19. Suare S., 17. Groshovski P. (capitán), 25. Kabongo K., 9. Visinski D.

Suplentes del Plzeň: 14. Doski M., 23. Faal B., 29. Gabriel A., 7. Laval S., 20. Panos J., 36. Pirgich S., 98. Prebsl F., 12. Soyka A., 5. Spachil K., 1. Tapay D., 10. Ture M., 11. Vidra M.

Entrenador del Plzeň: Kovach R.

Alineación inicial del Levski Sofía: 92. Vutsov S., 21. Neves A., 50. Dimitrov K. (capitán), 4. Makun K., 3. Maykon, 8. Gruyich M., 19. Mubarik M., 22. Sula M., 35. Serjino, 17. Everton Bala, 7. Reynaldo.

Suplentes del Levski Sofía: 47. Buras A., 20. Senteles A., 2. Evertton S., 27. Kusso D., 78. Lukov M., 11. Oko-Fleks A., 9. Perea X., 31. Serafimov N., 28. Stoyanchov S., 1. Vladimirov O.

Entrenador del Levski Sofía: Velaskes J.

En directo EN VIVO
20🟨
Mazire Soula (Levski Sofia) ve la tarjeta amarilla. El árbitro no tuvo piedad.
13
Amar Memić (Plzeň) recibió un pase corto dentro del área y disparó el balón por encima del travesaño.
11
Lukáš Červ (Plzeň) avanza y dispara desde fuera del área, pero el balón va directo al centro de la portería sin causarle problemas a Svetoslav Vutsov. Parada fácil.
10
Amar Memić (Pilsen) envió un gran centro al área penalti, pero un defensa rival despejó el balón.
9
Serginho (Levski Sofía) dio un pase hacia adelante, pero uno de los defensas lo bloqueó.
4
Reynaldo (Levski Sofía) sacó un potente disparo desde fuera del área, pero su intento fue bloqueado por un defensa.
1
El Levski Sofía pone el balón en juego.
1
El partido acaba de empezar.
00:01
Saca de centro el Levski Sofía.
00:00
Alejandro Hernández ha sido designado como árbitro principal para este partido.
00:00
Puedes consultar las alineaciones de los equipos antes del inicio de este encuentro en los detalles del partido.
00:00
¡Hola y bienvenidos a nuestro directo de texto! Os traeremos información rápida sobre todo lo que ocurra en el partido. Las alineaciones titulares se anunciarán muy pronto.
PlzeňLevski SofíaEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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