Jagiellonia - Ararat-Armenia: alineaciones y directo
El encuentro Jagiellonia - Ararat-Armenia, correspondiente a la Europa League, comenzará el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez que comience el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Jagiellonia: 50. Abramowicz S., 27. Conceição R., 5. Wital B., 4. Kobayashi J., 20. Wdowik B., 19. Kling A., 6. Romanczuk T. (capitán), 11. Imaz J., 72. Jóźwiak K., 30. Sene O., 7. Schmidt K.
Entrenador del Jagiellonia: Siemieniec A.
Alineación inicial del Ararat-Armenia: 98. Joao Bravim, 2. Oliveira E., 43. Wilson Valdes B. R., 5. Luis Felipe, 16. Grigoryan E., 8. Balanta J. A., 17. Carle M., 20. Tera A. (capitán), 77. Serobyan A., 91. Sandro Lima, 11. Banjaki Z.
Entrenador del Ararat-Armenia: Tulipa.
En directo1-1 EN VIVO
25
Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) saca el córner en corto.
25
Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia) envió un gran centro al área, pero la defensa rival logró despejar el balón a zona segura. El balón salió del campo. Ararat-Armenia ganó un tiro de esquina.
23
Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia) envía un balón largo, pero Joao Bravim se hace con él sin problemas.
20
Kamil Józwiak (Jagiellonia) apareció a espaldas de los defensores rivales, pero la jugada fue anulada por fuera de juego.
20
Taras Romanchuk (Jagiellonia) recibe tarjeta amarilla.
20
Artur Serobyan (Ararat-Armenia) se hizo con un balón suelto dentro del área. Disparó de inmediato a la esquina inferior izquierda, pero Slawomir Abramowicz estuvo atento y atrapó el balón sin problemas.
19
Kamil Jozwiak (Jagiellonia) cayó dentro del área, pero el árbitro desestimó de inmediato las protestas de los jugadores.
18
Posesión del balón – 49:51.
17
Tulipa se vio obligado a hacer un cambio imprevisto ya que Zidan Banžak (Ararat-Armenia) se lesionó y Jirayr Shagoyan entró en su lugar.
16
¡Zidan Banjaki (Ararat-Armenia) quiere seguir jugando, pero su estado físico no se lo permite!
13
¡Gran atajada de Joao Bravim ante el disparo de Kamil Jozwiak (Jagiellonia)! Jozwiak se había hecho espacio en el área para sacar un remate raso al rincón inferior derecho.
13
¡Gol! Kamil Józwiak (Jagiellonia) recibe el balón dentro del área, dispara raso al centro de la portería y empata el partido. El marcador está 1-1.
12
Zidane Banjaqui (Ararat-Армения) está tendido en el suelo lesionado y el árbitro ha detenido el juego para que reciba asistencia médica.
11
Un gran centro de Maxence Carlier encontró a Zidan Banjaqui (Ararat-Armenia) en la frontal del área. Controló el balón y sacó un gran disparo raso al centro de la portería. El marcador es ahora 0-1.
10
Tera Lucheni Alvin (Ararat-Armenia) recibió un pase y tuvo una buena oportunidad. Disparó desde fuera del área, pero el balón se marchó rozando el poste izquierdo.
9
Zidan Banžak (Ararat-Armenia) desaprovecha una gran ocasión al mandar un libre directo desde la frontal del área por encima del larguero.
8
Anastasios Papapetru hace sonar el silbato porque Kamil Jóźwiak (Jagiellonia) golpea la pierna del rival en lugar del balón. El Ararat-Armenia sacará la falta.
7
Taras Romanczuk (Jagiellonia) intentó asistir a un compañero con un gran centro desde el pico del área, pero un defensa despejó el peligro.
6
Sandro Lima (Ararat-Armenia) no acierta a puerta. El portero ni se inmutó, viendo cómo el balón se iba rozando el poste derecho. El guardameta tuvo suerte.
5
Kajetan Szmyt (Jagiellonia) comete falta sobre su rival. El árbitro Anastasios Papapetrou señala la infracción. Tiro libre. Es muy probable que el Ararat-Armenia intente colgar el balón al área.
4
Kajetan Szmyt (Jagiellonia) calculó mal su desmarque a la espalda del último defensa, y el juez de línea acertó al señalar fuera de juego.
3
Los jugadores del Ararat-Armenia combinan con pases cortos para romper la defensa rival y montar un contragolpe rápido.
1
La primera parte acaba de empezar.
00:01
Los jugadores han saltado al campo y el partido está a punto de empezar. Jagiellonia sacará de centro.
00:00
El partido de hoy será dirigido por Anastasios Papapetrou.
00:00
Las alineaciones iniciales ya han sido anunciadas y puedes consultarlas en la sección de alineaciones.
00:00
Bienvenidos a la transmisión de texto del partido de hoy. Pueden seguir todos los eventos importantes en el campo por escrito. Disfruten del partido.
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