Jagiellonia - Ararat-Armenia: alineaciones y directo

El encuentro Jagiellonia - Ararat-Armenia, correspondiente a la Europa League, comenzará el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez que comience el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Jagiellonia: 50. Abramowicz S., 27. Conceição R., 5. Wital B., 4. Kobayashi J., 20. Wdowik B., 19. Kling A., 6. Romanczuk T. (capitán), 11. Imaz J., 72. Jóźwiak K., 30. Sene O., 7. Schmidt K.

Entrenador del Jagiellonia: Siemieniec A.

Alineación inicial del Ararat-Armenia: 98. Joao Bravim, 2. Oliveira E., 43. Wilson Valdes B. R., 5. Luis Felipe, 16. Grigoryan E., 8. Balanta J. A., 17. Carle M., 20. Tera A. (capitán), 77. Serobyan A., 91. Sandro Lima, 11. Banjaki Z.

Entrenador del Ararat-Armenia: Tulipa.