Jagiellonia — Anderlecht: alineaciones y directo

·30·Deportes
Jagiellonia — Anderlecht: alineaciones y directo

El partido JagielloniaAnderlecht de la Europa League comienza el 23 de octubre a las 21:00 (hora peninsular española).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Jagiellonia: 50. Abramowicz S. (capitán), 27. Conceição R., 5. Dieguez A., 4. Kovacevic D., 23. Moutinho J., 19. Nguiamba A., 14. Findell H., 85. Kozlowski E., 72. Jozwiak K., 99. Pululu N., 7. Schmidt K.

Suplentes del Jagiellonia: 10. Agbonifo J., 32. Cirkovic A., 11. Imaz J., 44. Konstantinopoulos A., 21. Lozano S., 1. Perchel M., 6. Romanczuk T., 30. Sacko O., 3. Stojinovic D., 17. Sylla I., 20. Wdowik B.

Entrenador del Jagiellonia: Siemieniec A.

Alineación titular del Anderlecht: 26. Coosemans C. (capitán), 50. Barry K., 27. Pedro L., 4. Biancone G., 5. Ryabchuk O., 83. Degreef T., 29. Stroeykens M., 19. Ashimeru M., 18. Angulo L., 9. Dolberg K., 10. Verschaeren Y.

Suplentes del Anderlecht: 8. Amane R., 11. Antman O., 6. Augustinsson L., 21. Bentaieb T., 91. Bertaccini A., 32. Haekeren J., 55. Kana M., 24. Leoni T., 79. Maamar A., 53. Oxea N., 49. Onia Seke J., 14. Sikan D.

Entrenador del Anderlecht: Riemer B.

En directo EN VIVO
17
Anders Kling (Jagiellonia) puede continuar el partido.
16
Anders Kling (Jagiellonia) necesita asistencia médica, por lo que el árbitro detuvo el juego y llamó a los médicos al campo.
16
Partido: Jagiellonia - Anderlecht. Resultado: 0-0. Comentario: 31:69 – posesión del balón.
14
El balón le llegó a Oleh Reabchuk (Anderlecht) dentro del área, y su disparo de primera se marchó rozando el poste derecho.
13
Anders Kling (Jagiellonia) envía un pase largo hacia adelante, pero el balón va demasiado fuerte para Kamil Jóźwiak y se desaprovecha la ocasión. El balón se va fuera y el Anderlecht sacará de puerta.
12
Mihajlo Cvetković (Anderlecht) comete falta sobre su rival, y Ondrej Berka hace sonar su silbato para señalar la infracción.
10
¡Espectacular parada de Slawomir Abramowicz! Oleg Reabciuk (Anderlecht) remata de cabeza tras un centro preciso al área. Busca la escuadra, pero el portero logra desviar el disparo.
9
Kajetan Szmyt (Jagiellonia) saca el córner en corto.
9
Kamil Jóźwiak (Jagiellonia) intenta avanzar, pero el defensa rival despeja el balón. Jagiellonia sacará de esquina.
8
Lukas Ambros (Anderlecht) recibe un pase preciso y saca un potente disparo desde fuera del área hacia el centro de la portería. El balón bota en el césped, pero el portero logra despejarlo.
6
Marten Winkler (Anderlecht) centra al área, pero los defensas están atentos y despejan el peligro.
5
Mario Stroeykens (Anderlecht) envió un pase largo hacia adelante, pero le pegó demasiado fuerte al balón y se desperdició la ocasión. El balón salió y el portero del Jagiellonia pondrá en juego.
5
El Anderlecht controla el ritmo del juego mediante pases cortos y precisos.
4
Lucas Ambros (Anderlecht) lanza el córner, pero un defensa despeja de cabeza.
3
Tristan Degreef (Anderlecht) no logró conectar con sus compañeros dentro del área, su centro fue bloqueado. Anderlecht tendrá un saque de esquina. El árbitro y uno de sus asistentes señalaron el banderín de córner.
2
Niek Prelčec (Jagiellonia) comete falta. Ondřej Berka detiene el juego y toma una decisión.
1
El árbitro hace sonar el silbato y comienza el partido.
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Jagiellonia pone el balón en juego.
00:00
El partido de hoy será dirigido por Ondřej Berka.
00:00
Ahora conocemos las alineaciones iniciales. Puedes encontrarlas en los detalles del partido.
00:00
¡Bienvenidos, queridos aficionados, a nuestra retransmisión en directo por texto! Las alineaciones titulares se anunciarán en breve, así que poneos cómodos y prepárense para ver el partido.
JagielloniaAnderlechtEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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