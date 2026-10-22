Jagiellonia — Anderlecht: alineaciones y directo
El partido Jagiellonia — Anderlecht de la Europa League comienza el 23 de octubre a las 21:00 (hora peninsular española).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Jagiellonia: 50. Abramowicz S. (capitán), 27. Conceição R., 5. Dieguez A., 4. Kovacevic D., 23. Moutinho J., 19. Nguiamba A., 14. Findell H., 85. Kozlowski E., 72. Jozwiak K., 99. Pululu N., 7. Schmidt K.
Suplentes del Jagiellonia: 10. Agbonifo J., 32. Cirkovic A., 11. Imaz J., 44. Konstantinopoulos A., 21. Lozano S., 1. Perchel M., 6. Romanczuk T., 30. Sacko O., 3. Stojinovic D., 17. Sylla I., 20. Wdowik B.
Entrenador del Jagiellonia: Siemieniec A.
Alineación titular del Anderlecht: 26. Coosemans C. (capitán), 50. Barry K., 27. Pedro L., 4. Biancone G., 5. Ryabchuk O., 83. Degreef T., 29. Stroeykens M., 19. Ashimeru M., 18. Angulo L., 9. Dolberg K., 10. Verschaeren Y.
Suplentes del Anderlecht: 8. Amane R., 11. Antman O., 6. Augustinsson L., 21. Bentaieb T., 91. Bertaccini A., 32. Haekeren J., 55. Kana M., 24. Leoni T., 79. Maamar A., 53. Oxea N., 49. Onia Seke J., 14. Sikan D.
Entrenador del Anderlecht: Riemer B.
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