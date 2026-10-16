Le Mans - Toulouse: alineaciones y directo

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Le Mans - Toulouse: alineaciones y directo

El encuentro de la Ligue 1 entre Le Mans y Toulouse comenzará el 16 de octubre a las 23:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Le Mans: 98. Kocik N., 29. Bretel L., 18. Buades L., 25. Geye D., 76. Laroussi Y., 14. Mafouta L., 19. Sidibé D., 23. Traoré D., 10. Vercruysse J., 5. Voyer H., 17. Yohou S. (capitán).

Entrenador del Le Mans: Videira P.

Alineación inicial del Toulouse: 16. Restes G., 23. Casseres C., 15. Dønnum A., 8. Jørgensen T., 3. McKenzie M., 22. Messali R., 2. Nicolaisen R. (capitán), 13. Russell-Rowe J., 14. Suazo G., 12. Tapé K., 20. Tengstedt K.

Suplentes del Toulouse: 18. Amougou M., 1. Collin T., 94. Diallo I., 9. Hidalgo S., 5. Koumbassa S., 19. Odogu D., 31. Schmidt N., 7. Vinnolo J., 6. Wassem A.

Entrenador del Toulouse: Ascou J.

Le MansToulouseLigue 1FútbolFrancia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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