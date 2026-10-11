El PSG vence con autoridad al Le Mans en casa

En la 6.ª jornada del campeonato francés, el vigente campeón, el PSG, recibió al Le Mans y logró una victoria convincente por 3-1. Por su parte, el líder, el Mónaco, empató inesperadamente 2-2 en casa contra el Toulouse.

Gracias a este éxito, los parisinos aumentan su cuenta de puntos y continúan su ascenso en la tabla.

El partido ganador del PSG: gol rápido de Kvaratskhelia

El equipo de Luis Enrique comenzó el encuentro con un espíritu ofensivo y mantuvo el control durante todo el partido:

Penalti de Beraldo (minuto 19): En el minuto 19, los locales obtuvieron un penalti y el defensa Lucas Beraldo no falló, adelantando a los parisinos;

La respuesta del Le Mans (minuto 54): Al inicio de la segunda mitad, el delantero visitante Mafuta empató el encuentro, causando preocupación en la afición local;

Cambios de oro y victoria (minutos 61 y 68): Kvaratskhelia, que entró desde el banquillo en el minuto 61, marcó apenas unos segundos después para devolver la ventaja al PSG. En el minuto 68, Maghnes Akliouche anotó el tercer gol, sentenciando el partido;

Ferran Torres sin gol: El delantero español Ferran Torres, que jugó en punta, tuvo varias ocasiones claras pero se marchó sin marcar.

El tropiezo del Mónaco y la situación en la tabla

Otro de los partidos centrales de la jornada tuvo un desarrollo dramático en el Principado:

Mónaco — Toulouse 2-2: Los locales ganaban 2-0 gracias a los goles de Diop (29) y Ablin (38). Sin embargo, en la segunda parte, el Toulouse mostró carácter y empató con los tantos de Tengstedt (48, penalti) y Oppong (59);

Tabla de posiciones: A pesar de perder puntos, el Mónaco 14 puntos mantiene el liderato en solitario. El PSG, con la victoria, 11 puntos sube al 5.º puesto. El Le Mans se mantiene 12.º con 5 puntos.

Actas del partido y alineaciones

Ligue 1. 6.ª jornada PSG — Le Mans 3-1 Goles: Beraldo (19 p.), Kvaratskhelia (61), Akliouche (68) — Mafuta (54).

PSG: Safonov, Hakimi (Doué, 72), Lucas Hernandez, Zabarnyi, Digne, Neves (Zaïre-Emery, 58), Beraldo (Vitinha, 59), Fernandes (Ruiz, 58), Akliouche, Ferran Torres, Godts (Kvaratskhelia, 61).

Le Mans: Kocik, Yohou, Voyer, Bois Noah, Lore, Bamba, Bretelle, Vercruysse (Brahimi, 66), Calodat, Diallo, Mafuta.

Mónaco — Toulouse 2-2 Goles: Diop (29), Ablin (38) — Tengstedt (48 p.), Oppong (59).

La igualdad en la Ligue 1 es cada vez mayor y se espera que el PSG luche intensamente en las próximas jornadas para alcanzar al líder, el Mónaco.