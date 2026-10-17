Elversberg — Augsburg: alineaciones y directo

·10·Deportes
Elversberg — Augsburg: alineaciones y directo

El partido ElversbergAugsburg de la Bundesliga alemana comienza el 17 de octubre a las 18:30 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Elversberg: 20. Kristof N., 10. Darvich N., 21. Günther L., 30. Gyamfi J., 43. Kadel F., 7. Krattenmacher M., 42. Mokwa Ntusu D., 25. Petkov L., 19. Pinckert L., 8. Poreba L., 31. Rohr M.

Suplentes del Elversberg: 15. Adam R., 28. Boss T., 6. Conde A., 9. Futkeu N., 3. Le Joncour F., 2. Mißner N., 17. Schmal F., 24. Schnellbacher L., 26. Zirx L.

Entrenador del Elversberg: Wagner W.

Alineación inicial del Augsburg: 1. Dahmen F., 35. Bauer J., 16. Behrens K., 2. Brakelmann K., 19. Fellhauer R., 21. Ibragimovic A., 4. Massengo H., 5. Matsima C., 9. Ribeiro R., 32. Reader F., 27. Wolf M.

Suplentes del Augsburg: 6. Gouweleeuw J., 11. Gregoritsch M., 30. Kade A., 14. Keitel Y., 10. Kömür M., 22. Labrovic N., 39. Ogundu U., 37. Schnitzer T., 7. Seol Young-woo.

Entrenador del Augsburg: Baum M.

ElversbergAugsburgBundesligaFútbolAlemania
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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