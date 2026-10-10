Resultados sorprendentes en la 5.ª jornada de la Bundesliga

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Resultados sorprendentes en la 5.ª jornada de la Bundesliga

La Bundesliga alemanaofreció una 5.ª jornada intensa y prolífica. El Bayern de Múnich, uno de los líderes, no pudo superar al Augsburgo fuera de casa, mientras que el Bayer Leverkusen, vigente campeón, logró una victoria sufrida en un auténtico festival goleador de 7 tantos.

Asimismo, el Stuttgart y el Union Berlin sumaron tres puntos más a su casillero.

Augsburgo — Bayern de Múnich 2-2: Los muniqueses se salvan de la derrota en el minuto 81

Uno de los duelos centrales de la jornada tuvo un guion inesperado. El Bayern de Múnich (11 puntos, 2.º puesto) empató fuera de casa contra un combativo Augsburgo (8 puntos, 5.º puesto):

  • Ducha fría en el minuto 1: Los locales abrieron el marcador en los primeros segundos gracias a un gol rápido de Fellhauer, sorprendiendo a los muniqueses;

  • Equilibrio y volver a estar por detrás: En la segunda parte, Ismaël Saibari (55') igualó el marcador, pero nueve minutos después, Ribeiro (64') volvió a poner al Augsburgo por delante;

  • Cambio salvador: En el minuto 68, el joven defensa Braun entró desde el banquillo y marcó en el 81', salvando a su equipo de una derrota inevitable;

  • Alineaciones:

    • Augsburgo: Dahmen, Bah, Matsima, Brakelmann, Seul-yong (Kade, 62'), Behrens, Massengo, Rider, Fellhauer, Ibrahimovic, Ribeiro (Komur, 75').

    • Bayern de Múnich: Neuer, Stanisic (Braun, 68'), Upamecano, Tah, Davies, Kimmich, Pavlovic, Saibari (Gnabry, 68'), Olise, Dias, Kane.

Mainz — Bayer Leverkusen 3-4: Drama de 7 goles y la voluntad de los de Leverkusen

El Bayer Leverkusen (10 puntos, 4.º puesto) disputó un encuentro espectacular y tenso en el campo del Mainz (7 puntos, 7.º puesto):

  • La presión rápida del Bayer: Los visitantes empezaron con fuerza, poniéndose 2-0 en los primeros diez minutos con goles de Andrich (5') y Patrik Schick (9');

  • El doblete de Caci: Sin embargo, el Mainz no se rindió: Anthony Caci marcó dos veces en los minutos 33 y 42 para restablecer el equilibrio;

  • Golpes decisivos en la segunda parte: Tras el descanso, Jarell Quansah (55') y Moussa Diaby (65') consolidaron la ventaja de los de Leverkusen. A pesar de la resistencia local, el Bayer mantuvo una importante victoria por 4-3;

  • Alineaciones:

    • Mainz: Schwolow, Posch, Gruber, Potulski, Caci (da Costa, 70'), Lee Jae-sung, Sano, Amiri, Mwene, Tietz, Becker.

    • Bayer Leverkusen: Flekken, Quansah, Tapsoba, Medina, Gutiérrez, Andrich, García, Diaby (Tillman, 75'), Maza (Terre, 66'), Moreira (Tella, 75'), Schick.

Resultados de otros encuentros

En los otros dos partidos de la jornada se registraron los siguientes resultados:

  • Paderborn — Stuttgart 0-2: Los visitantes actuaron con seguridad fuera de casa, ganando gracias a los goles de Chabot (25') y Führich (84'), alcanzando los 6 puntos (10.º puesto);

  • Union Berlin — Elversberg 1-0: Los capitalinos aseguraron los tres puntos gracias al único gol de Boursu (81') al final del partido.

Tras estas inesperadas pérdidas de puntos y victorias en la Bundesliga, la lucha por el liderato en la tabla de posiciones se vuelve aún más intensa.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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