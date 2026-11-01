En la Süper Lig turca, Con la conclusión de la 10.ª jornada, la lucha por el trofeo de la «Bota de Oro» de la temporada se ha vuelto aún más intensa. Los primeros puestos de la tabla de goleadores están ocupados en su totalidad por delanteros estrella curtidos en las grandes ligas europeas, y los delanteros locales turcos no pueden seguirles el ritmo.

Tras marcar su último gol en el partido contra el Samsunspor, el goleador uzbeko Eldor Shomurodov sigue persiguiendo a los líderes y se ha consolidado en el top 3 de la tabla.

Carrera por el máximo goleador: situación tras la 10.ª jornada

La jornada pasada será recordada por el éxito de las estrellas nigerianas y la pérdida de puntos del egipcio Mohamed Salah:

Victor Osimhen y Gift Orban (9 goles cada uno): La estrella más valiosa de la Süper Lig, Victor Osimhen, marcó contra el Konyaspor, elevando su cuenta a 9 goles. Gift Orban, otro delantero nigeriano que lidera al club debutante Amed, también anotó, compartiendo el liderato con Osimhen.

Mohamed Salah y Eldor Shomurodov (8 goles cada uno): Mohamed Salah, que lideraba en solitario hasta esta jornada, jugó el partido completo contra el Gaziantep con el Trabzonspor pero se fue sin marcar. Como resultado, Eldor Shomurodov, que marcó en el minuto 10 contra el Samsunspor, elevó su cuenta a 8 goles, alcanzando a Salah en la clasificación y compartiendo el 2.º puesto con él.

Vedat Muriqi (7 goles): El delantero del Fenerbahçe entró al campo en el minuto 83 durante la sorprendente derrota en casa ante el Göztepe (1-2), pero no pudo marcar y se mantiene en la 4.ª posición con 7 goles.

Los héroes uzbekos en el Başakşehir y el triunfo por 5-2

En la 10.ª jornada, el Istanbul Başakşehir de Nuri Şahin ganó 5-2 en casa, escalando posiciones en la tabla. En este encuentro, además de Shomurodov, el talentoso centrocampista uzbeko Abbosbek Fayzullayev entró desde el banquillo y marcó su primer gol con el equipo en su octavo partido.

Las sorprendentes estadísticas del vigente goleador

Eldor Shomurodov actúa con el estatus de vigente máximo goleador de la Süper Lig turca: