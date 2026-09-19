Super remontada del Werder tras un 0:2: caos en Mönchengladbach, empate en Frankfurt

La 4ª jornada de la Bundesliga ha estado llena de festivales de goles, remontadas increíbles y duelos dramáticos que mantuvieron a los aficionados en vilo hasta los últimos segundos. El choque central y más sensacional tuvo lugar en Mönchengladbach: el Borussia local recibió al Mainz y perdió 3:4 en un thriller con 7 goles. En Bremen, se produjo un verdadero milagro futbolístico: el Werder, perdiendo 0:2 en casa contra el Augsburg, mostró un carácter terrible en la segunda parte y se llevó una fantástica victoria por 3:2 en el minuto 90+3.

En otro duelo tenso en el «Frankfurt Arena», el Eintracht empató 2:2 contra el Freiburg, uno de los líderes de la tabla, resultado que mantiene al Freiburg en la 2ª posición con 10 puntos. En Hamburgo, los locales actuaron con confianza y derrotaron al Köln por 2:1.

¿Cómo pudo el Borussia M encajar 4 goles en casa, qué causó el despertar del Werder tras el 0:2 y cómo queda el equilibrio de fuerzas en el campeonato alemán tras los resultados de la 4ª jornada?

«7 goles, remontadas y golpes en los últimos segundos»: crónica de la 4ª jornada

Los principales eventos dramáticos de la nueva jornada del campeonato alemán:

Borussia M — Mainz (3:4): Thriller y 7 goles: Aunque Florian Neuhaus adelantó a los locales en el minuto 11, Philipp Tietz (18') y Sheraldo Becker (45') pusieron al Mainz por delante. Isak Lidberg igualó en el minuto 59 (2:2). Pero Eric Martel (78') y Danny da Costa (89') ampliaron la ventaja visitante a 2:4. El gol de penalti de Shuto Machino en el 90+5' no pudo salvar al Borussia de la derrota;

Werder — Augsburg (3:2): Remontada de oro tras el 0:2: Robin Fellhauer (18') y Kelvin Brakelmann (58') habían adelantado a los visitantes 0:2. El Werder no se rindió: Marco Grüll (66') recortó distancias, Niclas Füllkrug (87') empató, y en el minuto 90+3, Mitchell-Weiser marcó el gol de la victoria, haciendo temblar el estadio;

Eintracht — Freiburg (2:2): Combate intenso y reparto de puntos: Younes Ebnutalib abrió el marcador en el minuto 10. Derry Scherhant (34') respondió, y dos minutos después, Jonathan Burkardt volvió a adelantar al Eintracht. Al inicio de la segunda parte, Yuito Suzuki (48') puso el 2:2 y el marcador no se movió más;

Hamburgo — Köln (2:1): Los 3 puntos importantes de los locales: Nicolás Capaldo (44') y Yussuf Poulsen (50') dieron a los locales una ventaja de dos goles. El gol de Ragnar Ache en el minuto 90 no pudo evitar la derrota del Köln.

Acta oficial y tabla de resultados de la 4ª jornada de la Bundesliga

Protocolo completo de los 4 partidos centrales terminados:

Encuentro Resultado Goleadores Impacto en la tabla Borussia M — Mainz 3 : 4 Neuhaus 11', Lidberg 59', Machino 90+5' (pen.) — Tietz 18', Becker 45', Martel 78', Da Costa 89' El partido con más goles de la semana Werder — Augsburg 3 : 2 Grüll 66', Füllkrug 87', Weiser 90+3' — Fellhauer 18', Brakelmann 58' Remontada heroica tras un 0:2 Eintracht — Freiburg 2 : 2 Ebnutalib 10', Burkardt 36' — Scherhant 34', Suzuki 48' Freiburg (10 pts, 2ª posición) / Eintracht (5 pts, 8ª posición) Hamburgo — Köln 2 : 1 Capaldo 44', Poulsen 50' — Ache 90' Victoria sólida de los locales

Análisis táctico: Expertos sobre la intriga en la Bundesliga

Conclusiones principales de los analistas y expertos del fútbol alemán:

Inestabilidad defensiva y fútbol abierto: Tanto en Mönchengladbach como en Bremen, la elección de los equipos por un juego ofensivo abierto y agresivo en lugar de un bloque defensivo provocó una alta productividad y errores individuales graves;

Fortaleza mental del Werder: La potencia de Niclas Füllkrug en el área y la actividad de Weiser en los momentos decisivos convierten al club de Bremen en uno de los rivales más incómodos de esta temporada;

El paso firme del Freiburg: Al volver de Frankfurt con un punto y sumar 10, el Freiburg demuestra desde el inicio de temporada que luchará por el título y un puesto en la Champions League.

La 4ª jornada de la Bundesliga ha demostrado una vez más por qué el campeonato alemán es una de las ligas más entretenidas y ricas en escenarios inesperados del mundo.

¿Cree que la victoria 3:2 del Werder tras ir perdiendo 0:2 es mérito táctico o relajación del Augsburg? ¿Podrá el Freiburg, con 10 puntos y en 2ª posición, mantenerse entre los líderes hasta final de temporada? ¡Deje sus opiniones analíticas en los comentarios y comparta este resumen de los choques más calientes del fútbol alemán con todos sus amigos y aficionados al fútbol!