Lokomotiv y Nasaf se reparten los puntos — la situación en la tabla

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Lokomotiv y Nasaf se reparten los puntos — la situación en la tabla

En el marco de la jornada 24 de la Superliga de Uzbekistán, en la capital Taskent, dos clubes destacados que luchan por la parte alta de la tabla se enfrentaron: Lokomotiv y el club de Qarshi, Nasaf . El duelo central, disputado en el campo de los «Ferroviarios», terminó en empate. A pesar de los intentos de ambos bandos en un encuentro intenso, el marcador no se movió — 0:0.

Este resultado permite a ambos clubes mantener sus posiciones consecutivas en la tabla de clasificación.

Reparto de puntos: ¿Quién ocupa qué posición?

La diferencia de puntos entre los clubes de Qarshi y Taskent sigue siendo mínima:

  • 5.ª posición del Lokomotiv: Gracias al punto obtenido en el partido, los de Taskent alcanzan un total de 39 puntos y se sitúan en el 5.º puesto de la tabla;

  • Nasaf en el 6.º puesto: Los de Qarshi, por su parte, llegan a los 38 puntos y ocupan el 6.º puesto, justo detrás de los «Ferroviarios».

Acta del partido: Alineaciones y suplentes

Superliga. Jornada 24

Lokomotiv — Nasaf 0:0

  • Lokomotiv: 1. Aleksey Kozlov, 11. Temurkhuja Abdukholikov (10. Shodiyor Shodiboyev, 84), 14. Nikolay Ivanov, 15. Aleksandr Shushnyar, 17. Sardor Mirzayev (70. Muhammadali Reimov, 84), 18. Aleksandr Kucherenko, 23. Diyorjon Turopov, 26. Abdulloh Yoldoshev, 28. Shuhrat Muhammadiyev, 33. Oleg Zoteyev (8. Bilol Tupliyev, 65), 99. Jasurbek Yakhshiboyev (9. Suhrob Nurulloyev, 63).

  • Nasaf: 1. Abduvokhid Nematov, 2. Alibek Davronov, 4. Akramjon Komilov (5. Golib Gaybullayev, 63), 6. Sardorbek Bakhromov (17. Murodbek Rakhmatov, 63), 7. Adenis Shala (20. Yusuf Otubanjo, 79), 8. Zafarmurod Abdirakhmatov, 10. Bobir Abdikholikov, 14. Sharof Mukhitdinov, 15. Oybek Rustamov, 77. Paata Gudushauri (70. Abbosjon Gulomov, 79), 92. Umarbek Eshmurodov.

A pocas jornadas del final de la temporada, la competencia por el top 5 y los puestos de honor se intensifica cada vez más.

LokomotivNasafSuperliga de UzbekistánTaskentFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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