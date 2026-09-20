«No esperábamos un 4:1»: Ruziqul Berdiyev revela los secretos de la victoria en Andijan

En la 22ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el club Nasaf Qarshi logró una victoria contundente y llena de carácter por 4:1 como visitante ante el Andijan. Para los «Dragones», que no habían podido ganar en sus últimos 4 enfrentamientos en Andijan, este resultado fue una verdadera revancha. En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador del equipo, Ruziqul Berdiyev respondió abiertamente a las preguntas sobre las serias preocupaciones previas al encuentro, las bajas importantes en la plantilla, el traslado de Umar Eshmurodov al mediocampo defensivo y las razones por las que el portero Abduvohid Nematov ejecutó el penalti.

Según el entrenador, la preocupación era alta antes del partido debido al largo viaje y las lesiones de varios líderes, pero sus jugadores actuaron con gran inteligencia y orden en el campo, cumpliendo el plan a la perfección. Entonces, ¿cómo afectarán estas decisiones tácticas de Berdiyev a la lucha por el campeonato y las medallas de Nasaf?

«Bajas, gol de Nematov y movimientos tácticos»: Berdiyev en rueda de prensa

Los puntos más importantes y declaraciones exclusivas del entrenador:

Preocupación y fatiga antes del partido: «Había muchas bajas. Jugamos fuera tras un largo viaje. No pensábamos que ganaríamos por este marcador»;

Cambio de posición de Eshmurodov: «Debido a las lesiones de ambos Rahmatov, la ausencia de Bahromov y la enfermedad de Muhiddinov, pusimos a Umar en el mediocampo defensivo»;

¿Por qué tiró el penalti Nematov?: «Sharof debía tirarlo. Pero Abduvohid tiene experiencia en esto, ya lo había hecho antes. Por eso se lo encargamos y lo ejecutó de maravilla»;

Fin de la racha negativa de 4 partidos en Andijan: «Sabíamos que el Andijan jugaba intenso en casa, pero los chicos mantuvieron la concentración y lograron una victoria merecida»;

Gran confianza en los jóvenes: El entrenador expresó su satisfacción con el rendimiento de los jóvenes que entraron desde el banquillo y destacó que 5 miembros del equipo juegan actualmente en la selección olímpica.

Andijan — Nasaf (1:4): Ruziqul Berdiyev análisis comparativo de la táctica

Cambios obligatorios y sus resultados prácticos en el campo:

Direcciones y problemas Bajas actuales y problemas Solución táctica de Berdiyev y su eficacia Centro del mediocampo Ambos Rahmatov lesionados, Bahromov ausente Umar Eshmurodov movido a la zona defensiva (1 asistencia) Elección del lanzador de penaltis El ejecutor principal Sharof Muhiddinov está enfermo Se confió en Abduvohid Nematov y marcó Presión mental fuera de casa Andijan no ganaba desde hacía 4 partidos Un 4:1 registrado mediante defensa ordenada y contraataques Fuerzas del banquillo Fatiga por el viaje y la distancia La entrada de los jóvenes y Otubanjo mantuvo el ritmo

Conclusión del experto: ¿Por qué esta victoria era vital para Nasaf?

Conclusiones de analistas deportivos y expertos en fútbol:

Salir de una situación de crisis mediante la maestría del entrenador: A pesar de la ausencia de 4 jugadores clave, el cambio táctico rápido y la victoria por goleada demostraron la gran experiencia de Berdiyev;

El gol del portero — un golpe psicológico: El gol de penalti de Abduvohid Nematov rompió totalmente la moral de los aficionados y del equipo de Andijan;

Un gran paso en la lucha por las medallas: Esta sólida victoria fuera de casa coloca a Nasaf en el 5º lugar con 34 puntos, aumentando drásticamente la presión por el top 3.

El paso firme de Nasaf en Andijan demostró una vez más que el equipo no pierde su espíritu de campeón ni siquiera en las situaciones más difíciles.

En su opinión, ¿la decisión de Ruziqul Berdiyev de poner a Umar Eshmurodov en el centro y hacer que el portero tire un penalti es genialidad táctica o un riesgo por necesidad? ¿Podrá Nasaf entrar en el top 3 esta temporada? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis de la sincera entrevista del entrenador con los aficionados al fútbol!