«Lokomotiv» remonta ante el «Dinamo» en Taskent

En un intenso partido de la 16.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el «Lokomotiv» de Taskent recibió al «Dinamo» de Samarcanda. Tras mostrar carácter, los «ferroviarios» se impusieron por 2-1.

El encuentro comenzó con ataques consecutivos de los visitantes, pero el equipo local mostró carácter y respondió con dos goles.

Gol tempranero y gran remontada del «Lokomotiv»

En tan solo el minuto 8, el jugador del equipo de Samarcanda Jaloliddin Jumaboyev abrió el marcador y adelantó al «Dinamo».

Sin embargo, el gol obligó al conjunto local a intensificar su juego. Sus ataques constantes dieron resultado:

en el minuto 29, Diyorjon Turopov restableció el equilibrio e igualó el marcador — 1-1;

en el minuto 35, el experimentado delantero Temurxo‘ja Abduxoliqov marcó el gol de la victoria del «Lokomotiv» y completó la remontada — 2-1.

Aunque ambos equipos dispusieron de ocasiones peligrosas en la segunda parte, el marcador ya no volvió a cambiar.

Cambios en la clasificación

Tras esta importante victoria con carácter, el «Lokomotiv» elevó su cuenta hasta los 25 puntos y subió a la quinta posición de la clasificación.

El «Dinamo», derrotado, se mantiene en la novena posición con 21 puntos.

Acta del partido:

Superliga. 16.ª jornada

«Lokomotiv» – «Dinamo» 2-1

Goles: Jaloliddin Jumaboyev 8 (0-1), Diyorjon Turopov 29 (1-1), Temurxo‘ja Abduxoliqov 35 (2-1)

«Lokomotiv»: 12. Nikita Shevchenko, 9. Suhrob Nurulloyev (8. Bilol Tupliyev, 71), 10. Shodiyor Shodiboyev (7. Quvonchbek Abrayev, 72), 11. Temurxo‘ja Abduxoliqov, 15. Aleksandr Shushnyar (26. Abdulloh Yo‘ldoshev, 60), 17. Sardor Mirzayev, 18. Aleksandr Kucherenko, 23. Diyorjon Turopov (70. Muhammadali Reimov, 71), 28. Shuhrat Muhammadiyev, 33. Oleg Zoteyev, 45. Yovan Nishich.

«Dinamo»: 1. Edem Nemanov, 3. Mixail Shtefan, 7. Sanjar Qodirqulov, 15. Rasul Yo‘ldoshev (21. Jahongir Abdusalomov, 72), 19. Tigran Avanesyan, 20. Jaloliddin Jumaboyev, 25. Oybek O‘rmonjonov (4. Nurillo To‘xtasinov, 57), 26. Marko Stanoyevich (2. Artyom Radayev, 57), 30. Xaris Xaydarevich (24. Akbar Xudoyberdiyev, 57), 37. Firdavs Abdurahmonov, 77. Behruzbek Oblaqulov.

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