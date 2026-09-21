En la 22ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el vigente campeón, el club Neftchi de Ferganá, disputó un partido extremadamente difícil e intenso en Taskent contra el Lokomotiv, logrando una victoria de oro por un marcador mínimo de 1-0. Este encuentro supuso una verdadera prueba psicológica para el equipo de Ferganá, no solo para recuperar el liderato, sino también porque compiten en tres frentes: la Superliga, la Copa de Uzbekistán y la ACL Elite. Tras el partido, el entrenador del Neftchi, Islom Ismoilov participó en la rueda de prensa, respondiendo de forma tajante y objetiva a las razones del repliegue defensivo de sus pupilos, al nerviosismo del joven Nurmuhammad Abduganiyev, de 18 años, ante la mirada de Fabio Cannavaro, a la crisis de lesiones persistentes y a las opiniones de que «el Neftchi será campeón fácilmente».

Reconociendo la fuerza del rival, el técnico subrayó que la presión se ha duplicado a medida que se acerca el final de la temporada y que, entre los jóvenes suplentes y la fatiga, cada punto tiene valor de final. Entonces, ¿la presión psicológica y los problemas de plantilla mencionados por Ismoilov no frenarán la marcha del Neftchi hacia el título?

«Un viaje digno de una final, la visita de Cannavaro y la epidemia de lesiones»: los puntos clave de la entrevista de Ismoilov

Las tesis y declaraciones más importantes abordadas por el entrenador del Neftchi en la rueda de prensa:

El partido contra el Lokomotiv, una verdadera final: Dado que el rival es un equipo de calidad que puntuó en Namangán y ganó al Dinamo en casa, este viaje se preparó como una final decisiva;

Defensa profunda, no una orden del entrenador: El repliegue del equipo tras abrir el marcador está relacionado con la presión psicológica; el entrenador reveló que nunca exige un juego tan pasivo, pero que el coste de cada error al final de la temporada obligó a los jugadores a ser precavidos;

Abduganiyev, de 18 años, ante la mirada de Cannavaro: Es raro que un jugador de 18 años sea titular en un equipo líder de la Superliga; el hecho de que el seleccionador nacional observara el partido desde la grada y que hubiera recibido una convocatoria para la selección nacional aumentó el nerviosismo natural del joven defensa;

Mitos sobre el «título fácil» refutados: Mientras que 6 jugadores del Pakhtakor y 4 del Navbahor son convocados a la selección, el hecho de que solo 1 jugador del Neftchi sea convocado demuestra la fuerza de las plantillas; además, 6-7 líderes del equipo (Yovovic, Siger, Yoldoshev) están de baja;

Revancha en la Copa y lucha en tres frentes: El próximo partido de Copa contra el Lokomotiv se desarrollará con un espíritu totalmente distinto y el equipo de Ferganá movilizará todas sus fuerzas para ganar la copa tras una larga pausa.

Análisis comparativo de Islom Ismoilov sobre la Superliga y sus competidores

En la rueda de prensa, el entrenador ilustró la dificultad de la temporada y la situación de los competidores con cifras y hechos:

Criterios y direcciones Neftchi Ferganá Competidores (Pakhtakor, Navbahor, otros) Convocatorias a la selección nacional 1 jugador (Nurmuhammad Abduganiyev) Pakhtakor — 6 jugadores, Navbahor — 4 jugadores Lesiones y bajas 6-7 jugadores de baja simultáneamente (Yovovic, Siger, etc.) Plantillas estables y pocas bajas en Pakhtakor y Navbahor Plantilla joven y equilibrio Abduganiyev (18 años) titular, suplentes nacidos en 2007-2008 Los jugadores de 18 años raramente son titulares en los tres mejores equipos Carga de trabajo y competiciones 3 frentes: Superliga, Copa de Uzbekistán, ACL Elite El apretado calendario de la ACL y los torneos locales complica la tarea de todos los grandes clubes

Experticia futbolística: ¿Por qué es importante la salida del entrenador del Neftchi?

Conclusiones principales de los analistas deportivos y expertos del fútbol uzbeko:

Estrategia de gestión de la presión: El desmentido categórico de Islom Ismoilov sobre el «título fácil» busca disipar las ilusiones excesivas alrededor del equipo, mantener los pies en la tierra y evitar cualquier relajación;

Protección de los jóvenes: Apoyar públicamente a Abduganiyev, quien cometió errores durante el partido observado por Cannavaro, demuestra la confianza del entrenador en sus jugadores y sus habilidades pedagógicas;

3 puntos valiosos: A pesar de las enormes pérdidas en la plantilla y el repliegue defensivo al final del partido, mantener la victoria demuestra la formación de una mentalidad de campeón.

Estas declaraciones sinceras y audaces de Islom Ismoilov significan que la lucha por el título será aún más encarnizada y tensa durante el resto de la temporada.

¿Cree que Islom Ismoilov tiene razón: es la conquista del título por parte del Neftchi realmente más difícil de lo esperado en el contexto de los competidores y las lesiones? ¿Podrá el joven Abduganiyev, de 18 años, que jugó ante la mirada de Fabio Cannavaro, entrar en la selección nacional? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta esta entrevista impactante del entrenador con todos los aficionados al fútbol!