Secretario de Estado de los Estados Unidos La visita de a Uzbekistán de Marco Rubio se ha convertido en un evento importante desde el punto de vista de la diplomacia internacional y la cooperación económica. Saida Mirziyoyeva recibió al alto invitado estadounidense en la antigua tierra de Samarcanda, destacando que es su primera visita a Asia Central. Ahora, la atención se centra en las negociaciones regionales, las nuevas inversiones y el mayor desarrollo de las relaciones entre Uzbekistán y Estados Unidos.

La jefa de la administración presidencial de Uzbekistán, Saida Mirziyoyeva, lo anunció en su canal de Telegram. Al dar la bienvenida al Secretario de Estado de EE. UU. en Samarcanda, señaló que se han planificado una serie de reuniones y negociaciones importantes en el marco de la visita.

« ¡Bienvenido a Uzbekistán, Sr. Rubio! »

Saida Mirziyoyeva expresó su satisfacción por recibir al invitado estadounidense en la antigua y vibrante Samarcanda, subrayando la importancia regional de la visita.

« Estoy encantada de dar la bienvenida al Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en la antigua y vibrante tierra de Samarcanda. Es su primera visita a Asia Central », escribió.

Asimismo, Saida Mirziyoyeva informó que se esperan importantes negociaciones en el formato «C5+1», reuniones con representantes empresariales y la próxima reunión del Consejo de Negocios e Inversiones entre Estados Unidos y Uzbekistán.

« ¡Bienvenido a Uzbekistán, Sr. Rubio! » — concluyó su mensaje con un saludo sincero.

¿Quiénes recibieron al Secretario de Estado en el Aeropuerto Internacional de Samarcanda?

Marco Rubio fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Samarcanda con la participación de funcionarios de Uzbekistán y Estados Unidos.

En la ceremonia de recepción del invitado participaron:

La jefa de la administración presidencial de Uzbekistán, Saida Mirziyoyeva;

El ministro de Asuntos Exteriores de Uzbekistán, Bakhtiyor Saidov;

El enviado especial del presidente de EE. UU., Sergio Gor;

El embajador de EE. UU. en Uzbekistán, Jonathan Henick.

La elección de Samarcanda para las reuniones diplomáticas también tiene un significado especial. Esta ciudad, que desde la antigüedad ha conectado Oriente y Occidente, sirve hoy como un escenario importante para el diálogo internacional, la cooperación regional y el desarrollo de la asociación económica.

19 de octubre: Importantes negociaciones en el formato «C5+1»

El 19 de octubre, Marco Rubio participará en una reunión en Samarcanda con los ministros de Asuntos Exteriores de los países de Asia Central.

El formato «C5+1» contempla el diálogo entre Estados Unidos y los cinco países de Asia Central: Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán.

Este formato es considerado un espacio diplomático importante para fortalecer la cooperación regional, ampliar los lazos económicos y discutir temas de interés común.

Durante las negociaciones en Samarcanda, además del diálogo político, se espera que temas relacionados con el comercio, las inversiones y la cooperación económica formen parte de la agenda.

Uno de los ejes más importantes de la visita: las inversiones

La visita de Marco Rubio a Uzbekistán no se limita a reuniones diplomáticas. El programa incluye diálogos con representantes empresariales y la próxima reunión del Consejo de Negocios e Inversiones entre Estados Unidos y Uzbekistán.

Estas reuniones pueden servir para desarrollar aún más las relaciones económicas entre ambos países, fortalecer los lazos entre empresarios y discutir nuevas oportunidades para proyectos conjuntos.

Los resultados prácticos del diálogo con los socios estadounidenses, especialmente las nuevas iniciativas de inversión y acuerdos comerciales, son de especial importancia para Uzbekistán. Sin embargo, sus resultados exactos dependerán de la conclusión de las negociaciones y los anuncios oficiales.

Nuevas oportunidades en las relaciones entre Uzbekistán y Estados Unidos

La primera visita de Marco Rubio a Asia Central demuestra una vez más la atención puesta en el desarrollo de la cooperación entre Uzbekistán y los Estados Unidos.

Dichas reuniones crean oportunidades para activar el diálogo político, ampliar los lazos comerciales y de inversión, e intercambiar puntos de vista sobre temas regionales.

El principal resultado esperado de las negociaciones en Samarcanda es enriquecer el diálogo diplomático con iniciativas prácticas concretas. Si las reuniones planificadas se consolidan con nuevos acuerdos y proyectos conjuntos, esto podría ser un paso importante para la cooperación entre ambos países.

La antigua Samarcanda se convierte una vez más en el centro del diálogo internacional. Ahora, la atención principal se centrará en los resultados de las negociaciones y en qué nuevas oportunidades abrirán para Uzbekistán.