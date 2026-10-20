Liverpool - Villarreal: alineaciones y directo

45+2 La primera parte del partido de hoy ha llegado a su fin.

45+2 Rio Ngumoha mostró su gran técnica y envió un centro perfecto al área. Ronald Araujo (Liverpool) remató de cabeza con precisión junto al poste derecho. El marcador es ahora 2-2.

45+1 El saque de esquina lanzado por Konstantinos Tsimikas (Liverpool) es despejado por los defensas.

45+1 Ryan Gravenberch (Liverpool) regateó a los rivales, pero el defensa logró robar el balón. El juez de línea señaló córner, Liverpool lo va a ejecutar.

45 Se añade 1 minuto al partido.

44 Cody Gakpo (Liverpool) se hace espacio dentro del área con una gran jugada, pero su disparo es bloqueado de inmediato por un defensa.

43 Ronald Araújo (Liverpool) metió un centro al área, pero no supuso peligro. El balón salió y el portero del Villarreal sacará de puerta.

42 Alexis Mac Allister (Liverpool) lo intentó de falta directa desde media distancia, pero su disparo se marchó ligeramente por encima del travesaño. El balón salió y el Villarreal sacará de puerta.

41 Santiago Mouriño (Villarreal) derriba a su rival. Szymon Marciniak lo vio claramente y pitó falta. Liverpool tiene un libre directo que podría convertirse en una ocasión de gol.

41 Tarjeta amarilla. Santiago Mouriño (Villarreal) es amonestado por el árbitro por una falta.

40 Alberto Moleiro (Villarreal) sacó el córner rápidamente en corto.

40 Santiago Mouriño (Villarreal) se deshace de la marca y dispara desde media distancia a la escuadra, pero Alisson está bien colocado y atrapa el balón sin problemas. Villarreal sacará de esquina.

39 ¡Alexis Mac Allister (Liverpool) recibe un pase magnífico y se crea espacio para un disparo lejano! Su remate se va rozando el poste izquierdo. El balón sale y el portero del Villarreal pondrá en juego.

38 Lewis Koumas (Liverpool) recibió un gran pase corto de su compañero, pero tardó demasiado en controlar el balón dentro del área, lo que permitió a un defensa quitárselo.

37 Szymon Marciniak ve la falta de Nathan Saliba (Villarreal) y no duda en hacer sonar el silbato.

36 Alexis Mac Allister (Liverpool) se eleva más que nadie en el área para conectar un brillante saque de esquina de Konstantinos Tsimikas. Su preciso cabezazo se va al fondo de la red por la escuadra izquierda, dejando al portero sin opciones. El marcador es 1-2.

36 Kostas Tsimikas (Liverpool) intenta enviar el saque de esquina a la cabeza de uno de sus compañeros.

36 Cody Gakpo (Liverpool) centra al área, pero un defensa rival despeja. El árbitro señala saque de esquina a favor del Liverpool.

35 Tajon Buchanan (Villarreal) cae en fuera de juego. Pudo haber escapado al espacio libre a la espalda de la defensa, pero arrancó demasiado pronto.

34 Santi Comesaña (Villarreal) fue cazado en fuera de juego mientras corría.

34 Rio Ngumoha (Liverpool) está muy activo en el partido. Está creando problemas a la defensa rival y pide el balón en cada oportunidad.

32 Alberto Moleiro (Villarreal) dispara desde lejos, pero el balón rebota en los defensas.

31 Rio Ngumoha (Liverpool) intentó regatear a un rival y el balón fue despejado.

29 ¡Gol - 0:2! Nathan Saliba asiste a Sergi Cardona (Villarreal) dentro del área, y este define raso al rincón inferior izquierdo, superando a Alisson.

27 Alberto Moleiro (Villarreal) comete falta y el árbitro le muestra la tarjeta amarilla sin pensarlo.

27 Sergi Cardona (Villarreal) mostró una gran habilidad dentro del área para crearse una ocasión, pero aunque superó al portero, un defensa despejó su remate en la misma línea de gol.

27 Los jugadores del Villarreal combinan con pases cortos para buscar una oportunidad de disparo.

26 Kostas Tsimikas (Liverpool) tira de la camiseta de un rival y Szymon Marciniak hace sonar su silbato señalando falta.

24 Ryan Gravenberch (Liverpool) recibe el balón y dispara raso a portería, pero le falta potencia para inquietar a Péter Gulácsi.

23 Kostas Tsimikas (Liverpool) se deja caer al césped sin ningún contacto con el rival.

22 Tajon Buchanan (Villarreal) realiza una gran galopada desde el centro del campo y dispara, pero un defensa bloquea el balón con el cuerpo y salva a su equipo de un gol casi seguro.

22 Konstantinos Tsimikas (Liverpool) saca de esquina, pero envía el balón demasiado fuerte y ninguno de sus compañeros llega a alcanzarlo.

21 ¡Media ocasión! Rio Ngumoha (Liverpool) centra al área, pero Peter Gulacsi reacciona bien para despejar. Liverpool sacará de esquina.

20 Ryan Gravenberch (Liverpool) comete una dura entrada abajo sobre su rival. Szymon Marciniak detiene el juego y pudo haberle mostrado tarjeta, pero al final se limita a una simple advertencia verbal.

19 Georges Mikautadze (Villarreal) supera a sus rivales en el área, pero su pase a Santi Comesaña se pasa de largo.

18 Cody Gakpo (Liverpool) desbordó a su rival, pero no pudo mantener el balón en juego.

17 El centro de Tajon Buchanan (Villarreal) no encontró rematador y la jugada de ataque se diluyó.

16 Rio Ngumoha (Liverpool) envía un centro raso al área, pero un defensa lo corta. Si el pase hubiera pasado, muy probablemente habría terminado en el fondo de la red.

15 Sergi Cardona (Villarreal) saca el córner, pero un defensa despeja el balón.

15 ¡Mala suerte! Nathan Saliba (Villarreal) controla el pase de manera excelente y saca un potente disparo desde fuera del área, pero el balón rebota en un defensor y se marcha fuera. El árbitro señala córner. Villarreal ejecutará el saque de esquina.

14 Ronald Araújo (Liverpool) intentó un pase, pero fue bloqueado.

13 Juego detenido. Santiago Mouriño (Villarreal) comete falta en la lucha por el balón. Consciente de su error, no protesta ni hace gestos. Tiro libre a favor del Liverpool.

12 Los jugadores del Villarreal se pasan el balón con precisión y esperan el momento oportuno para iniciar un ataque, pero aquí hay un error y se pierde el balón.

10 Cody Gakpo (Liverpool) estuvo a punto de crear una ocasión de peligro, pero su pase a un compañero no salió bien.

9 Trey Nyoni (Liverpool) comete falta por agarrar a un rival. Szymon Marciniak señala la falta.

8 Szymon Marciniak hace sonar el silbato y Virgil van Dijk (Liverpool) es sancionado por falta en ataque. Acertada decisión del árbitro.

8 Rio Ngumoha (Liverpool) mostró una brillante habilidad individual, entró al área penal y disparó. Su peligroso disparo fue bloqueado por un defensa.

7 Gran juego en equipo del Liverpool, están controlando el balón con muchos pases cortos. Si quieren encontrar un hueco en la defensa y marcar, la paciencia es el factor clave.

6 Ryan Gravenberch (Liverpool) comete una dura falta en la disputa del balón y Szymon Marciniak señala la infracción. Tiro libre a favor del Villarreal.

4 ¡Gol! Un error terrible termina en gol. El defensa perdió el balón, lo que permitió a Georges Mikautadze (Villarreal) robarlo y mandarlo al fondo de la red, 0-1.

3 El árbitro hace sonar el silbato porque Nathan Saliba (Villarreal) comete una falta dura sobre el rival. Liverpool lanzará la falta.

3 Georges Mikautadze (Villarreal) hizo una jugada individual, pero un defensa rival lo detuvo y no pudo crear peligro.

2 Un centro largo desde la banda fue dirigido a Georges Mikautadze (Villarreal) en buena posición, pero los defensas despejaron.

1 La primera parte del partido está a punto de comenzar.

00:00 Los jugadores han saltado al campo y el partido está a punto de empezar. Saca de centro el Villarreal.

00:00 El árbitro del partido de hoy será Szymon Marciniak.

00:00 Ya se conocen las alineaciones titulares de ambos equipos, ya podéis consultarlas.