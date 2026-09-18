El Betis entra en el top 3 en la 6ª jornada de La Liga, el Villarreal muestra carácter en Málaga

Dos enfrentamientos clave de la 6ª jornada de La Liga han alterado significativamente el equilibrio de la clasificación. En Sevilla, los pupilos de Manuel Pellegrini, el Real Betis, recibieron al Getafe y lograron una valiosa victoria por 1-0 en un duelo intenso. El destino del encuentro se decidió con el único gol de Abde Ezzalzouli en los últimos segundos de la primera parte.

Tras este importante éxito, los «verdiblancos» alcanzan los 15 puntos, subiendo al 3er puesto de la tabla y manteniendo la persecución al FC Barcelona y al Real MadridEn otro duelo vibrante disputado en paralelo, el Villarreal, que viajó a Málaga, mostró una verdadera voluntad y una remontada clásica: tras ir perdiendo desde el minuto 12 por el gol de Carlos, el «submarino amarillo» superó a los locales por 3-1 gracias al talento de Moleiro y Gueye (doblete).

¿Hasta qué punto son reales las ambiciones de título del Betis, cómo está saliendo el Villarreal de la parte baja de la tabla y por qué la tarjeta roja de Mario Martin dejó al Getafe sin opciones?

«El disparo de Abde y la expulsión de Martin»: Un 1-0 dramático en Sevilla

Los momentos más destacados del encuentro entre el Betis y el Getafe:

El gol decisivo en el minuto 45: Justo antes del descanso, el extremo marroquí Abde Ezzalzouli rompió la defensa rival para regalar una victoria crucial al Betis;

La fuerza de Isco y Ceballos: Isco, muy activo en el centro del campo, y su sustituto Dani Ceballos mantuvieron la iniciativa del equipo hasta el final;

Minuto 87 — tarjeta roja: Al final del partido, Mario Martin, jugador del Getafe, no pudo controlar sus nervios y fue expulsado, frustrando los planes de los visitantes de buscar el empate;

15 puntos y 3er puesto: El club sevillano se une al grupo de líderes de La Liga, consolidándose en la lucha por el título y las plazas de Champions League.

Remontada en Málaga: La tormenta de 5 minutos del «Submarino Amarillo»

Crónica y giros tácticos del partido Málaga - Villarreal (1-3):

Inicio sereno de Carlos (minuto 12): Los locales culminaron con éxito un ataque rápido, poniendo al Villarreal en una situación difícil;

El gol de respuesta de Moleiro (minuto 40): La presión de los visitantes dio sus frutos al final de la primera parte y Alberto Moleiro restableció el equilibrio;

El doblete perfecto de Gueye (minutos 45 y 86): Tras adelantar a su equipo antes del descanso, Gueye puso la guinda al marcar un penalti cerca del final;

La defensa de Gulácsi y Saliba: Las paradas seguras de Péter Gulácsi y la nueva línea defensiva liderada por William Saliba no dieron ninguna oportunidad a los delanteros del Málaga en la segunda parte.

Clasificación y conclusiones de los expertos

La valoración de los expertos y analistas españoles tras la 6ª jornada de La Liga:

El juego pragmático del Betis: Aunque no crea un gran número de ocasiones, la capacidad de mantener el resultado demuestra que el equipo de Manuel Pellegrini puede luchar seriamente por las medallas esta temporada;

El despertar del Villarreal: Para los visitantes, que estaban en el puesto 14 con 5 puntos, la victoria en Málaga podría ser el punto de inflexión para salir de la crisis;

La zona peligrosa de Málaga y Getafe: Ambos equipos derrotados se acercan a los puestos de descenso debido a errores defensivos graves y baja eficacia.

Estos encuentros en Sevilla y Málaga demuestran una vez más que en La Liga, no solo los grandes, sino cada equipo lucha hasta el final por cada punto.

¿Crees que el ascenso del Betis al 3er puesto y su juego estable les permitirán competir realmente contra el Real Madrid y el Barcelona esta temporada? ¿Podrá el Villarreal volver a la zona europea tras esta brillante remontada fuera de casa? ¡Deja tus opiniones analíticas en los comentarios y comparte este análisis de los partidos de La Liga con todos tus amigos aficionados al fútbol!