Se registró un resultado inesperado y reñido en la 11ª jornada de La Liga española. El club catalán Espanyol visitó el campo del Villarreal y logró una victoria mínima y crucial por 1:0.

El destino del encuentro lo decidió un único gol marcado por un defensa. Esta victoria permite a los visitantes alejarse de la zona de peligro en la tabla.

El momento decisivo y el gol de Cabrera

Los detalles del encuentro, disputado bajo una intensa lucha, son los siguientes:

Gol de la victoria de un defensa: El único y decisivo gol del partido en el minuto 60 fue marcado — el experimentado defensa del Espanyol Leandro Cabrera anotó, regalando a su equipo 3 puntos de oro;

La presión del Villarreal: Aunque los locales realizaron varios cambios ofensivos en la segunda parte, no lograron romper la defensa catalana.

Cambios en la clasificación

El resultado de este encuentro tuvo un impacto serio en la posición de los equipos en la tabla:

El Espanyol asciende: Tras esta valiosa victoria fuera de casa, el equipo catalán suma 11 puntos y sube al 14º puesto de la clasificación;

El Villarreal se queda en el 10º puesto: Los locales derrotados se mantienen con 12 puntos en el límite inferior del top 10, es decir, en la 10ª posición.

La Liga. Alineaciones de la 11ª jornada:

Villarreal: Gulachi, Mourinio, Navarro (Oluvaseyi, 80), Veiga, Cardona (Romero, 59), Comesaña, Moleiro (Ayoze Pérez, 59), Masia, Buchanan (Freeman, 80), Moreno (Pepe, 18), Mikautadze;

Espanyol: Fortuno, Drkušić, El Hilali, Cabrera, Hinojosa (Lozano, 61), Esposito, Bauza, Hernández (Moscardo, 88), Zaragoza (Puado, 77), Roberto, Dmitrović.

Lograda gracias a una disciplina defensiva y al máximo aprovechamiento de las jugadas a balón parado, esta victoria fue uno de los éxitos tácticos más importantes del Espanyol en la temporada.