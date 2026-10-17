Brentford – Liverpool: alineaciones y directo

El partido de la Premier League entre Brentford y Liverpool comenzará el 17 de octubre a las 19:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Brentford: 1. Kelleher K., 20. Ajer K., 19. Anthony J., 27. Janelt V. (capitán), 8. Jensen M., 33. Kayode M., 23. Lewis-Potter K., 11. Ouattara D., 9. Thiago I., 4. van den Berg S., 6. Yarmolyuk Y.

Entrenador del Brentford: Andrews K.

Alineación inicial del Liverpool: 1. Alisson, 33. Araujo R., 29. Barcola B., 9. Isak A., 5. Gakpo C., 6. Kerkez M., 10. Mac Allister A., 23. Munoz V., 8. Szoboszlai D., 4. van Dijk V., 7. Wirtz F.

Entrenador del Liverpool: Iraola A.