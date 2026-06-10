El Villarreal quiere fichar al delantero de la Roma, Artem Dovbyk

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El Villarreal quiere fichar al delantero de la Roma, Artem Dovbyk

La batalla por reforzar las plantillas entre los grandes clubes europeos y los equipos de media tabla se está intensificando en el mercado de fichajes. Artem Dovbyk, el talentoso delantero ucraniano que juega en el famoso club italiano Roma, ha entrado en el radar del serio interés del Villarreal, un destacado representante de La Liga española. Esto fue informado exclusivamente por Marca , citando sus fuentes, una de las publicaciones más autorizadas y fiables del mundo deportivo español. Esta noticia de traspaso sugiere que pronto podría producirse otro movimiento interesante en La Liga.

Según información exclusiva de la fuente, la directiva y el cuerpo técnico del Villarreal, conocido como el 'Submarino Amarillo' en el mundo de los fichajes, tienen como objetivo reforzar significativamente la línea ofensiva del equipo antes de la nueva temporada. En este sentido, ven al delantero ucraniano de 28 años como el candidato más adecuado y digno, y han expresado un gran interés en cerrar su traspaso. Es importante destacar que Dovbyk no es ajeno al fútbol español. Anteriormente jugó en el famoso club Girona y tiene una amplia experiencia con el estilo de juego, la táctica y el entorno interno de La Liga.

Otro aspecto notable de la situación es que el propio Artem Dovbyk está totalmente preparado para dejar la Roma en esta ventana de fichajes de verano. Esto se debe a que el talentoso futbolista no fue incluido en los planes estratégicos y esquemas tácticos de los 'Giallorossi' para la nueva temporada. El entrenador principal del club romano decidió formar la línea ofensiva con otros jugadores.

Como referencia, durante la temporada completada, el delantero ucraniano tuvo la oportunidad de saltar al campo en un total de 18 partidos con la Roma en todas las competiciones oficiales. En estos encuentros, marcó 3 goles y dio 2 asistencias a sus compañeros. Ahora, está decidido a relanzar su carrera en el campeonato español, que le es querido, y demostrar nuevamente su capacidad goleadora con el Villarreal.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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