Villarreal - Elche: alineaciones y directo

·38·Deportes
Villarreal - Elche: alineaciones y directo

El partido Villarreal - Elche, correspondiente a La Liga española, comenzará el 17 de octubre a las 19:15 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Villarreal: 25. Gulácsi P., 11. Akhomach I., 23. Cardona S., 14. Comesaña S., 2. Costa L., 8. Foyth J. (capitán), 3. Freeman A., 16. Masia K., 10. Moleiro A., 21. Oluwaseyi T., 22. Pérez A.

Suplentes del Villarreal: 5. Diatta A., 27. El-Jmili N., 28. Gaitán J., 18. Gueye P., 1. Luís Júnior, 9. Mikautadze G., 7. Moreno J., 15. Mouriño S., 6. Navarro P., 20. Romero K., 24. Saliba N., 12. Veiga R.

Entrenador del Villarreal: Pérez I.

Alineación titular del Elche: 1. Dituro M., 8. Aguado M., 2. Buba Sangare, 21. Cepeda L., 23. Chust V., 18. Lemar T., 47. Morcillo J., 24. Osorio A., 3. Revivo R., 11. Valera J., 12. Villar G.

Suplentes del Elche: 6. Bigas P., 10. Buonanotte F., 29. Juari A., 13. Iturbe A., 17. Josan, 15. Lomonaco K., 16. Neto M., 14. Niño F., 9. Ponce E., 5. Redondo Solari F., 22. Sánchez R., 20. Tete Morente.

Entrenador del Elche: Anselmi M.

En directo EN VIVO
22
El Villarreal controla ahora el balón con pases precisos y mantiene la iniciativa.
20
El Elche sacó un córner en corto.
19
Víctor García no pudo pasar por alto la dura entrada de Gonzalo Villar (Elche) y hizo sonar su silbato.
18
Lucas Cepeda (Elche) se metió en buena posición de disparo. Se abrió espacio y probó suerte desde lejos. ¡Peter Gulacsi logró despejar su peligroso disparo al centro de la portería!
17
Elche parece estar encontrando su juego y tiene la posesión. Esperan el momento oportuno para crear nuevas oportunidades de ataque.
13
¡GOL ANULADO! El tanto de Alberto Moleiro (Villarreal) no sube al marcador por fuera de juego, lo que ha desatado grandes protestas y polémica.
11
Alex Freeman (Villarreal) hizo una jugada individual, pero un rival lo frenó e impidió una situación de peligro.
10
Los jugadores del Elche hilaron varios buenos pases, pero su ataque no duró mucho ya que un rival interceptó el balón.
8
Alberto Moleiro (Villarreal) envía el balón al área, pero los defensas rivales se muestran atentos y despejan el peligro.
8
Thanitoluwa Oluwaseyi (Villarreal) decidió disparar a puerta, pero un defensa bloqueó muy bien el remate, por lo que su intento no supuso peligro para el portero.
7
Gonzalo Villar (Elche) hace falta peligrosa. Víctor García pita la infracción.
5
El Elche controla el balón, tocando en corto mientras espera una ocasión propicia para disparar.
3
Ilias Akhomach (Villarreal) se creó una buena ocasión y disparó desde la media distancia, pero el balón se marchó rozando el poste izquierdo.
2
Álex Freeman (Villarreal) no pudo centrar al área, su intento fue bloqueado por un rival.
2
Alberto Moleiro (Villarreal) regateó a los defensas y se quedó solo ante el portero, pero no pudo marcar.
1
¡El partido de hoy acaba de empezar, disfruten del juego!
19:16
Los jugadores han saltado al campo y el partido está a punto de comenzar. El Villarreal sacará de centro.
19:15
Víctor García ha sido designado como árbitro principal para este partido.
19:15
Se han anunciado las alineaciones iniciales para este partido.
19:15
¡Bienvenidos, damas y caballeros, a nuestra retransmisión en directo! Las alineaciones titulares se anunciarán en breve, así que poneros cómodos y prepáros para disfrutar del partido.
VillarrealElcheLa LigaFútbolEspaña
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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