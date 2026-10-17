Villarreal - Elche: alineaciones y directo
El partido Villarreal - Elche, correspondiente a La Liga española, comenzará el 17 de octubre a las 19:15 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Villarreal: 25. Gulácsi P., 11. Akhomach I., 23. Cardona S., 14. Comesaña S., 2. Costa L., 8. Foyth J. (capitán), 3. Freeman A., 16. Masia K., 10. Moleiro A., 21. Oluwaseyi T., 22. Pérez A.
Suplentes del Villarreal: 5. Diatta A., 27. El-Jmili N., 28. Gaitán J., 18. Gueye P., 1. Luís Júnior, 9. Mikautadze G., 7. Moreno J., 15. Mouriño S., 6. Navarro P., 20. Romero K., 24. Saliba N., 12. Veiga R.
Entrenador del Villarreal: Pérez I.
Alineación titular del Elche: 1. Dituro M., 8. Aguado M., 2. Buba Sangare, 21. Cepeda L., 23. Chust V., 18. Lemar T., 47. Morcillo J., 24. Osorio A., 3. Revivo R., 11. Valera J., 12. Villar G.
Suplentes del Elche: 6. Bigas P., 10. Buonanotte F., 29. Juari A., 13. Iturbe A., 17. Josan, 15. Lomonaco K., 16. Neto M., 14. Niño F., 9. Ponce E., 5. Redondo Solari F., 22. Sánchez R., 20. Tete Morente.
Entrenador del Elche: Anselmi M.
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