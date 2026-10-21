Rakhmonaliyev titular ante el Borussia, drama en el minuto 90 en Estambul

Concluyeron los dos primeros encuentros de la 3ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Los partidos disputados en Bakú y Estambul ofrecieron a los aficionados una intensidad real, goles rápidos y dramas que se prolongaron hasta los últimos minutos. Especialmente, la titularidad de un legionario uzbeko frente a un gigante alemán en Bakú fue el centro de atención de los seguidores locales.

Prueba en Bakú: Rakhmonaliyev jugó 81 minutos contra el Borussia Dortmund

En la capital de Azerbaiyán, el equipo local Sabah recibió al renombrado club alemán Borussia Dortmund. El encuentro terminó con una ajustada victoria de los visitantes por 2-1:

Rakhmonaliyev en el once inicial: El centrocampista de la selección nacional de Uzbekistán, Umarali Rakhmonaliyev, comenzó el partido como titular y se mantuvo activo en el centro del campo hasta el minuto 81, cuando fue sustituido;

Doblete de Guirassy: Por parte del Dortmund, Serhou Guirassy anotó dos goles en los minutos 10 y 53, asegurando la victoria de su equipo;

El único gol del Sabah: Aunque McCarthy empató para los anfitriones en el minuto 39, esto no fue suficiente para que los azerbaiyanos sumaran puntos.

Dolor en el minuto 90 en Estambul: Fenerbahçe dejó escapar la victoria

El club turco Fenerbahçe recibió en casa al club de Praga Slavia y firmó un empate disputado por 2-2:

Inicio fulgurante de los de Estambul: Los locales comenzaron el partido de forma impresionante: Aydin en el minuto 4 y Mason Greenwood en el 11 pusieron rápidamente el marcador en 2-0;

Voluntad checa y gol agónico: El Slavia respondió mediante Provod en el minuto 15. Cuando parecía que el destino del partido estaba sellado, Kachar empató en el minuto 90 (2-2), arrebatándole una victoria importante al equipo turco.

Resumen de los partidos:

Sabah — Borussia Dortmund 1-2 Goles: McCarthy (39) — Guirassy (10, 53 doblete).

Fenerbahçe — Slavia 2-2 Goles: Aydin (4), Greenwood (11) — Provod (15), Kachar (90).

Tal intensidad desde los primeros partidos presagia que la 3ª jornada de la Champions League será aún más competitiva y sin concesiones.