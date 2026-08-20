Los primeros partidos de los play-offs de la Champions League comenzaron con gran intensidad y duelos muy disputados. El club azerbaiyano Sabah, que se enfrentó al Hapoel Beer-Sheva de Israel en terreno neutral, en Rumanía, cayó por 1-2. El uzbeko ¿Cómo se desarrolló el partido en el que participó el centrocampista uzbeko Umarali Rahmonaliyev?

Gol tempranero y ventaja desperdiciada

El Sabah comenzó el partido con ataques activos y abrió el marcador en el minuto 6 gracias a un preciso disparo de Shimich. Sin embargo, los israelíes tomaron el control y remontaron al marcar dos goles, uno al final de la primera parte y otro en los últimos minutos del segundo tiempo:

«El centrocampista de la selección de Uzbekistán, Umarali Rahmonaliyev, fue titular con el Sabah y se mostró activo y fiable en el centro del campo durante los 90 minutos.»

Clasificación de la Champions League: datos de los play-offs

Indicador Hapoel Beer-Sheva (Israel) Sabah (Azerbaiyán) Resultado final 2 1 Goleadores Est (43’), Zlatanovich (79’) Shimich (6’) Legionario uzbeko — Umarali Rahmonaliyev (90 minutos completos) Lugar del partido Rumanía (terreno neutral) — Fecha del partido de vuelta 25 de agosto, ciudad de Bakú —

El decisivo partido de vuelta se disputará en Bakú

A pesar de la ajustada derrota como visitante, el club azerbaiyano mantiene buenas opciones de alcanzar la fase liga de la Champions League. El partido de vuelta entre ambos equipos se jugará el 25 de agosto en Bakú, donde el equipo de Rahmonaliyev intentará remontar ante su afición.

¿Creen que Umarali Rahmonaliyev y el Sabah podrán remontar la derrota en el partido de vuelta en Bakú y clasificarse para la fase liga de la Champions League?

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