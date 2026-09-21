La sexta jornada de la Süper Lig turca ha presentado una de las mayores sorpresas del año en el fútbol europeo. El modesto Amedspor, que ascendió la temporada pasada y goleó al Başakşehir (5-0) la jornada anterior, ha derrotado esta vez a uno de los grandes históricos del país, el Beşiktaş, por 3-2.

Gracias a los goles de Orban, Saba y Soyalp, el equipo alcanzó los 13 puntos y, por diferencia de goles y criterios de desempate, se ha colocado como líder solitario del campeonato turco, superando al vigente campeón, el Galatasaray (13 puntos). En otro encuentro disputado en Estambul, el Fenerbahçe protagonizó un festival goleador sin precedentes al endosarle un 8-0 al Eyüpspor: el delantero Vedat Muriqi anotó un póker, mientras que Mason Greenwood firmó un doblete y una asistencia.

¿Qué hay detrás de este camino fenomenal del Amedspor, por qué los grandes de Estambul están tan vulnerables y puede la victoria por 8-0 del Fenerbahçe devolverles a la lucha por el título?

«Liderazgo sensacional y festival de 8-0»: Crónica de la 6ª jornada

Los eventos principales de la sensacional 6ª jornada de la Süper Lig:

Nueva hazaña del Amedspor: En dos jornadas, Başakşehir (5-0) y Beşiktaş (3-2) fueron derrotados, permitiendo al debutante alcanzar la primera posición de la tabla;

La respuesta tardía de Vlahović y Kökçü: El Beşiktaş intentó salvar los muebles mediante Dušan Vlahović (55') y Orkun Kökçü (90+8', pen.), pero terminó perdiendo debido a errores defensivos graves;

El póker de Muriqi: El delantero del Fenerbahçe, Vedat Muriqi, marcó en los minutos 7, 21, 47 y 55, convirtiéndose en el héroe de la semana;

El recital de Mason Greenwood: La estrella inglesa abrió el marcador de penalti en el minuto 4, firmó su doblete en el 80' y repartió una asistencia a sus compañeros;

Los zarpazos de Guendouzi y Kahveci: Por parte de los estambulitas, Matteo Guendouzi (38') e İrfan Can Kahveci (45+1') también inscribieron su nombre en el marcador.

Süper Lig turca 6ª jornada: Registro de partidos y estado de la tabla

Comparativa estadística de los duelos centrales y la zona de líderes:

Indicadores y criterios Amedspor — Beşiktaş (3-2) Fenerbahçe — Eyüpspor (8-0) Resultado del encuentro 3-2 (Sensación) 8-0 (Goleada) Goleadores Orban 13', Saba 22', Soyalp 59' — Vlahović 55', Kökçü 90+8' (pen.) Muriqi 7', 21', 47', 55' (póker); Greenwood 4' (pen.), 80'; Guendouzi 38'; Kahveci 45+1' Posición en la tabla Amedspor — 1er lugar (13 puntos), Beşiktaş — 3er lugar (12 puntos) Fenerbahçe — 6º lugar (10 puntos), Eyüpspor — 18º lugar (3 puntos) Protagonistas principales Orban, Saba (Dúo ofensivo) Vedat Muriqi (4 goles), Mason Greenwood (2 goles + 1 asistencia) Intriga principal de la tabla Amedspor supera al Galatasaray (13 puntos) por diferencia de goles La distancia con los líderes se redujo a 3 puntos

Análisis deportivo internacional: Expertos Sobre el «fenómeno Amedspor»

Conclusiones principales de los comentaristas y expertos del fútbol turco:

¿Se repite el cuento de hadas del Leicester City?: El hecho de que un equipo de presupuesto modesto, recién ascendido, derrote a dos grandes consecutivamente para alcanzar la cima es visto como un nuevo milagro del fútbol europeo;

Crisis defensiva en el Beşiktaş: A pesar de contar con estrellas como Vlahović y Kökçü, el desorden en la línea defensiva le costó caro al equipo;

El potencial ofensivo del Fenerbahçe: Marcar 8 goles y la brillante compenetración del dúo Greenwood-Muriqi demuestran que los de Estambul siguen siendo serios candidatos al título;

La desaparición de la desigualdad en el campeonato turco: El hecho de que los tres gigantes tradicionales de Estambul pierdan puntos fácilmente ante clubes ambiciosos de provincias muestra que el nivel y la competitividad de la liga han aumentado considerablemente.

Este liderazgo histórico del Amedspor ha provocado una revolución en el fútbol turco y demuestra que esta temporada estará llena de dramas inesperados.

¿Crees que el debutante Amedspor podrá mantener su liderato y convertirse en el nuevo campeón de Turquía, o volverán pronto el Galatasaray y el Fenerbahçe a su lugar? ¿Cómo valoras la victoria por 8-0 del Fenerbahçe? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis de lo más destacado de la Süper Lig con todos los aficionados al fútbol!