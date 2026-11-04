Gran regreso en Estambul: nuevo entrenador nombrado en el Fenerbahçe

Uno de los gigantes de la Süper Lig turca, el Fenerbahçe, ha anunciado la decisión esperada sobre la dirección del equipo. El club de Estambul ha nombrado oficialmente a Emre Belözoğlu, ex capitán emblemático y reconocido técnico, como nuevo entrenador principal.

En un comunicado publicado por el departamento de prensa del club, esta decisión fue valorada como un símbolo de lealtad sincera hacia los aficionados y la directiva.

« ¡Bienvenido a casa! »: Comunicado oficial del club

El club de Estambul expresó su confianza en su antiguo líder con profundo respeto:

Lealtad y responsabilidad: « Servir a estos colores es un sentimiento de lealtad y pertenencia sincera que no se desvanece con los años. Emre Belözoğlu, quien fue parte de este gran club como jugador en el campo y luego como entrenador, regresa ahora al Fenerbahçe como entrenador principal para dedicarse al éxito del equipo », señala el comunicado del club;

Un gran honor: El comunicado también celebra el regreso del entrenador: « Llevar este emblema es un orgullo, y servirlo es una responsabilidad. ¡Bienvenido a casa, Emre Belözoğlu! »

La rica experiencia de Belözoğlu: de director a entrenador principal

El técnico turco de 46 años ya ha acumulado una experiencia significativa en el ámbito del entrenamiento dentro del campeonato local:

Su trayectoria previa en el Fenerbahçe: Emre Belözoğlu trabajó como director deportivo en el club entre 2020 y 2021, y también dirigió al equipo como entrenador interino durante un periodo complejo;

Trayectoria como entrenador en la Süper Lig: Como entrenador independiente, adquirió experiencia dirigiendo a los clubes İstanbul Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor y Kasımpaşa.

Se espera que el regreso de Emre Belözoğlu marque una nueva era y brinde un fuerte impulso psicológico al Fenerbahçe en la carrera por el título.