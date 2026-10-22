Pafos - Riga FC: alineaciones y directo

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Pafos - Riga FC: alineaciones y directo

El encuentro de la Conference League entre Pafos y Riga FC comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Pafos: 99. Mayetski R., 7. Bruno, 3. Mmae S., 4. David Luiz (capitán), 14. Ioannu N., 77. Korreyya J., 50. Brito A., 6. Guga, 30. Dragomir V., 33. Anderson Silva, 20. Biel.

Suplentes del Pafos: 60. Efzona K., 72. Ioannu K., 18. Lele, 71. Papastilianu M., 82. Petrou P., 8. Kina D., 12. Sema K., 26. Shunich I.

Entrenador del Pafos: Sa Pinto R.

Alineación inicial del Riga FC: 12. Pirich K., 23. Tonishevs M., 21. Musa B., 5. Vassom K., 13. Yurkovskis R. (capitán), 22. Diop M., 40. Ankra A., 7. Auani R., 8. Yago Siqueira, 10. Reginaldo Ramires, 18. Oulad M'Hand S.

Suplentes del Riga FC: 19. Badamosi M., 11. Caio Ferreira, 34. Chernomordijs A., 44. Kazainis M., 91. Orols F., 15. Robalo Pedro S. L., 6. Sako K., 25. Taiwo A.

Entrenador del Riga FC: Gula A.

En directo0-1 EN VIVO
27
Ahmed Ankrah (Riga FC) comete falta al intentar recuperar el balón. Marian Barbu lo vio claramente y hace sonar su silbato.
23
Marian Barbu hace sonar el silbato, ya que Racha Yacoub (Riga FC) golpea la pierna del rival en lugar del balón.
22
¡Oportunidad de oro! Meissa Diop (Riga FC) recibió un centro en el área y encontró espacio para disparar. Su remate salió desviado, rozando el poste derecho. El balón salió y habrá saque de puerta para el Pafos.
21
Salah Oulad M'Hand (Riga FC) ejecutó una entrada deslizante brillante para robarle el balón al delantero, pero el árbitro señaló falta.
19
Salah Oulad M'Hand (Riga FC) saca un potentísimo disparo desde fuera del área, pero el balón va al centro y raso, por lo que Radosław Majecki se hace con él sin problemas.
16
Marian Barbu hace sonar el silbato y señala falta después de que Maksims Tonisevs (Riga FC) derribara a su rival.
14VAR
Se anuncia la decisión del VAR. Gol de Pafos anulado por falta al inicio de la jugada.
12
Kenan Piric (Riga FC) está tendido en el césped tras un choque y las asistencias médicas han entrado a atenderlo.
12VAR
Parece que hubo una falta en la jugada previa, y el árbitro principal Marian Barbu va a revisar la acción utilizando el sistema VAR.
12
Anderson Silva (Pafos) se da la vuelta para celebrarlo cuando el balón entra en la red, pero su alegría dura poco ya que el árbitro Marian Barbu anula el gol por falta.
10
El Pafos controla el ritmo del juego mediante pases cortos y precisos.
8VAR
¡El gol del Riga FC no es válido ya que se señaló fuera de juego tras la revisión del VAR!
7VAR
Los jugadores del Riga FC detuvieron su celebración ya que el árbitro Marian Barbu hizo la seña del VAR para revisar el gol, muy probablemente para comprobar un fuera de juego al inicio de la jugada.
60-1
¡Gol! Reginaldo Ramires (Riga FC) regatea al portero y manda el balón al fondo de la red con frialdad.
5
Baba Musa (Riga FC) remata de cabeza desde la frontal tras un córner, pero el balón se marcha rozando el poste derecho.
4
Salah Oulad M'Hand (Riga FC) parece que va a sacar el córner.
3
David Luiz (Pafos) derriba a su rival y Marian Barbu detiene el juego. El Riga FC ejecutará el tiro libre. Esta es una buena posición para un disparo directo a portería.
2
Reginaldo Ramires (Riga FC) comete falta en ataque y el árbitro hace sonar el silbato.
1
Vaya, el partido de hoy está a punto de empezar.
21:46
¡Por fin los jugadores saltan al terreno de juego! El Riga FC saca de centro.
21:45
Marian Barbu ha sido designado como árbitro principal para este partido.
21:45
Ahora ya conocemos las alineaciones iniciales. Puedes encontrarlas en los detalles de este partido.
21:45
¡Hola y bienvenidos a nuestra retransmisión en directo! Os traeremos información al instante de todo lo que ocurra en el partido. Las alineaciones se anunciarán muy pronto.
PafosRiga FCConference LeagueFútbolUEFA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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