Pafos - Riga FC: alineaciones y directo
El encuentro de la Conference League entre Pafos y Riga FC comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Pafos: 99. Mayetski R., 7. Bruno, 3. Mmae S., 4. David Luiz (capitán), 14. Ioannu N., 77. Korreyya J., 50. Brito A., 6. Guga, 30. Dragomir V., 33. Anderson Silva, 20. Biel.
Suplentes del Pafos: 60. Efzona K., 72. Ioannu K., 18. Lele, 71. Papastilianu M., 82. Petrou P., 8. Kina D., 12. Sema K., 26. Shunich I.
Entrenador del Pafos: Sa Pinto R.
Alineación inicial del Riga FC: 12. Pirich K., 23. Tonishevs M., 21. Musa B., 5. Vassom K., 13. Yurkovskis R. (capitán), 22. Diop M., 40. Ankra A., 7. Auani R., 8. Yago Siqueira, 10. Reginaldo Ramires, 18. Oulad M'Hand S.
Suplentes del Riga FC: 19. Badamosi M., 11. Caio Ferreira, 34. Chernomordijs A., 44. Kazainis M., 91. Orols F., 15. Robalo Pedro S. L., 6. Sako K., 25. Taiwo A.
Entrenador del Riga FC: Gula A.
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