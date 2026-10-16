Atalanta y Brighton comienzan con goleadas en la Conference League

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Atalanta y Brighton comienzan con goleadas en la Conference League

En la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa Conference League, los favoritos del torneo deleitaron a sus aficionados con partidos brillantes y productivos. El equipo italiano «Atalanta» no dio opciones al club chipriota en Bérgamo, mientras que en Inglaterra, «Brighton» anotó 4 goles sin respuesta. En Dinamarca, el «Copenhagen» derrotó contundentemente al renombrado equipo portugués «Braga».

«Atalanta» resolvió el asunto en la primera parte: 3:1

El club italiano comenzó el partido contra el «Pafos» con gran intensidad y sentenció el encuentro en los primeros 45 minutos:

  • Gol rápido en el minuto 1: Desde el inicio, Elif Elmas abrió el marcador, convirtiéndose en el autor de un gol tempranero;

  • Ofensiva en la primera parte: En el minuto 18, Raspadori amplió la ventaja, y en el 44, Gianluca Scamacca puso el 3:0 en el marcador;

  • El gol del honor de los visitantes: El gol anotado por Biel cerca del final (minuto 88) no fue suficiente para salvar al «Pafos» de la derrota.

«Atalanta» — «Pafos» 3:1

Goles: Elmas (1), Raspadori (18), Scamacca (44) — Biel (88).

  • «Atalanta»: Carnesecchi, Kolašinac, Zappacosta, Christensen (Jevinson, 80), Bernasconi, Raspadori (De Ketelaere, 21), Pašalić (Ederson, 67), Gaetano, Elmas, Zalewski (Samardžić, 67), Scamacca.

«Brighton» marcó 4 goles al «Kauno Žalgiris» en Inglaterra

El representante de la Premier League inglesa, «Brighton», recibió al equipo lituano y ganó 4:0 con total dominio:

  • El doblete de Rutter: El héroe del partido, Georginio Rutter, anotó dos veces en los minutos 41 y 53;

  • Marcador abultado: Al final de la primera parte (minuto 45), Hinshelwood marcó, y en el minuto 67, O'Riley anotó, dando a los londinenses sus primeros tres puntos con una goleada.

«Brighton» — «Kauno Žalgiris» 4:0

Goles: Rutter (41, 53), Hinshelwood (45), O'Riley (67).

  • «Brighton»: Verbruggen, Boscali, Dunk (Vušković, 46), Costinha, Svoboda, Hinshelwood (David, 57), Gross (Ayari, 57), Malik, Osman, Rutter, O'Riley.

El doblete de Cornelius: «Copenhagen» no dio opciones al «Braga»

En el partido disputado en la capital danesa, el «Copenhagen» venció al equipo portugués «Braga» por 3:0 en un encuentro intenso:

  • Actividad en la segunda parte: Tras el descanso, Elyounoussi abrió el marcador en el minuto 49;

  • El punto final de Cornelius: El delantero Andreas Cornelius anotó dos goles en los minutos 79 y 86, consolidando la gran victoria sobre los portugueses.

«Copenhagen» — «Braga» 3:0

Goles: Elyounoussi (49), Cornelius (79, 86).

La primera jornada de la UEFA Europa Conference League será recordada por los marcadores abultados y el inicio sólido de los grandes clubes.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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