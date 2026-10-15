Atalanta — Pafos: alineaciones y directo

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Atalanta — Pafos: alineaciones y directo

El encuentro de la Conference League entre Atalanta y Pafos comienza el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Atalanta: 29. Carnesecchi M., 47. Bernasconi L., 99. Elmas E., 70. Gaetano G., 23. Kolasinac S., 31. Christensen T., 8. Pasalic M. (capitán), 18. Raspadori G., 9. Scamacca G., 59. Zalewski N., 77. Zappacosta D.

Suplentes del Atalanta: 17. De Ketelaere C., 13. Ederson, 41. Idele G., 90. Krstovic N., 40. Obric R., 11. Rowe G., 10. Samardzic L., 51. Sonzoni M., 57. Sportiello M.

Entrenador del Atalanta: Sarri M.

Alineación titular del Pafos: 99. Majecki R., 20. Biel, 7. Bruno, 4. David Luiz (capitán), 30. Dragomir V., 14. Ioannou N., 18. Lele, 3. Mmaee S., 88. Pepe, 8. Quina D., 26. Sunjic I.

Suplentes del Pafos: 33. Anderson Silva, 50. Brito A., 77. Correia G., 60. Efzona K., 6. Guga, 72. Ioannou K., 61. Kais M., 42. Michael G., 71. Papastylianou M., 82. Petrou P., 12. Sema K.

Entrenador del Pafos: Sa Pinto R.

En directo2-0 EN VIVO
25
Lele (Pafos) entró en el área y se quedó solo ante el portero, pero su disparo se marchó rozando el poste derecho. ¡Tenía que marcar!
21🔁
Problemas para Maurizio Sarri, ya que Giacomo Raspadori no puede seguir jugando. Su lesión es grave y Charles De Ketelaere (Atalanta) entra en su lugar.
21
El partido está detenido temporalmente, Giacomo Raspadori (Atalanta) está lesionado y las asistencias médicas deben entrar al campo.
182-0
¡Gol! Giacomo Raspadori (Atalanta) ganó el duelo psicológico y colocó un imparable remate de penalti en la esquina inferior izquierda de la portería de Radosław Majecki.
18
Giacomo Raspadori (Atalanta) asume la responsabilidad y ya coloca el balón.
17🎯
El árbitro Adam Ladeback vio la falta de Bruno (Pafos) y pitó sin vacilar. No tiene sentido protestar aquí. Atalanta lanzará un penalti.
17
Thomas Kristensen (Atalanta) remata de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina, pero el balón se marcha ligeramente por encima del travesaño. Es saque de puerta para el Pafos.
16
El árbitro señaló saque de esquina y Giacomo Raspadori (Atalanta) se acercó al balón para ejecutarlo.
14
Giacomo Raspadori (Atalanta) dispara desde fuera del área. El balón se dirigía hacia el lado izquierdo de la portería, pero Radosław Majecki despejó el peligro sin problemas. El balón salió fuera, córner. El Atalanta tendrá la oportunidad de crear peligro en el área rival.
13
Nicola Zalewski (Atalanta) casi crea una ocasión peligrosa, pero su pase a un compañero no salió bien.
13
Pepe (Pafos) remata de primera desde fuera del área, pero el balón se va rozando el poste derecho. El balón sale y el Atalanta sacará de puerta.
12
Vlad Dragomir (Pafos) saca el córner, pero los defensas despejan el balón.
10
Davide Zappacosta (Atalanta) roba el balón y protesta airadamente tras la falta señalada por Adam Ladebäck.
6
Mario Pašalić (Atalanta) intentó regatear a un rival, pero despejaron el balón.
4
Gianluca Gaetano (Atalanta) envía un centro al área, pero un defensa logra bloquearlo.
11-0
Giacomo Raspadori asiste a Elif Elmas (Atalanta), quien recibe dentro del área y la manda rápidamente al fondo de la red por la esquina inferior izquierda. El portero no pudo hacer nada. ¡1:0!
1
El árbitro hace sonar el silbato y comienza el partido.
00:02
¡Por fin los jugadores saltan al campo! El Atalanta saca de centro.
00:00
El partido de hoy será dirigido por Adam Ladebäck.
00:00
En los detalles del partido, puedes consultar las alineaciones de los equipos antes del inicio.
00:00
¡Bienvenidos, queridos aficionados, a nuestra retransmisión en directo! Las alineaciones titulares se anunciarán muy pronto, así que poneos cómodos y prepáros para disfrutar del partido.
AtalantaPafosConference LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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