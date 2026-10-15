Atalanta — Pafos: alineaciones y directo
El encuentro de la Conference League entre Atalanta y Pafos comienza el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Atalanta: 29. Carnesecchi M., 47. Bernasconi L., 99. Elmas E., 70. Gaetano G., 23. Kolasinac S., 31. Christensen T., 8. Pasalic M. (capitán), 18. Raspadori G., 9. Scamacca G., 59. Zalewski N., 77. Zappacosta D.
Suplentes del Atalanta: 17. De Ketelaere C., 13. Ederson, 41. Idele G., 90. Krstovic N., 40. Obric R., 11. Rowe G., 10. Samardzic L., 51. Sonzoni M., 57. Sportiello M.
Entrenador del Atalanta: Sarri M.
Alineación titular del Pafos: 99. Majecki R., 20. Biel, 7. Bruno, 4. David Luiz (capitán), 30. Dragomir V., 14. Ioannou N., 18. Lele, 3. Mmaee S., 88. Pepe, 8. Quina D., 26. Sunjic I.
Suplentes del Pafos: 33. Anderson Silva, 50. Brito A., 77. Correia G., 60. Efzona K., 6. Guga, 72. Ioannou K., 61. Kais M., 42. Michael G., 71. Papastylianou M., 82. Petrou P., 12. Sema K.
Entrenador del Pafos: Sa Pinto R.
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