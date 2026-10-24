«Eres inteligente, pero yo no soy tonto»: Mourinho no reveló su táctica antes del Clásico

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«Eres inteligente, pero yo no soy tonto»: Mourinho no reveló su táctica antes del Clásico

En el marco de la jornada 10 de La Liga, el choque central — «El Clásico» previo al encuentro, el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, acaparó la atención en una rueda de prensa tras un intercambio tenso e irónico con un periodista.

El técnico de los «merengues», que visitará al FC Barcelona, se negó rotundamente a revelar sus planes tácticos y los secretos de la alineación para el próximo partido.

«No te voy a responder»: Mourinho mantiene sus planes en secreto

Según informa el diario español AS, durante la rueda de prensa se produjo un interesante diálogo entre el periodista y el técnico portugués:

  • Primera pregunta: «¿Cuáles son sus planes para el “Clásico”?»

    • Respuesta de Mourinho: «No te voy a responder... mejor pasemos a otra pregunta. No respondo sobre planes, sobre quién jugará o sobre el sistema...»;

  • Contraataque del periodista: «El punto débil del “Barça” es su defensa, ¿por eso atacará más?»

    • Reacción del entrenador: «¡Eres inteligente, pero yo no soy tonto!» respondió José Mourinho entre risas.

Tabla de posiciones: 6 puntos de diferencia y un duelo clave

El próximo encuentro no solo es una rivalidad histórica, sino que también tiene una importancia estratégica para la carrera por el título:

  • «Barcelona» líder: El club catalán, dirigido por Hans-Dieter Flick, es el líder solitario de La Liga con 27 puntos tras 9 jornadas;

  • «Real» en tercer lugar: Los pupilos de José Mourinho ocupan la 3ª posición con 21 puntos, manteniendo una diferencia de 6 puntos.

Se espera que este partido fuera de casa sea una prueba decisiva para que los madrileños recorten distancias y frenen al líder.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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