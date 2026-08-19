Mourinho revela por qué Rodri eligió al Barça en lugar del Real

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Mourinho revela por qué Rodri eligió al Barça en lugar del Real

El ganador del Balón de Oro, Rodri, « Manchester City» al « Barcelona », el mayor misterio detrás de este traspaso por fin ha salido a la luz. « Real Madrid», José Mourinho, entrenador del club madrileño, anunció que negoció personalmente con el centrocampista español y explicó por qué renunció a cerrar el acuerdo. ¿Qué actitud del jugador despertó realmente las dudas del técnico del « club blanco »?

« Empezó a dudar »: la confesión sincera de Mourinho

Según Mourinho, el club madrileño presentó una oferta muy importante y atractiva por el jugador de 30 años. Sin embargo, las dudas de Rodri en la fase decisiva de las negociaciones no convencieron al entrenador:

« Hablé con él varias veces y el Real le hizo una oferta muy buena. El club contactó con Rodri y le presentó una gran propuesta antes de iniciar negociaciones oficiales con el City. Pero Rodri empezó a dudar, vaciló, y esa indecisión también despertó mis dudas.

El Real es un club tan grande que un jugador no debe dudar de su elección. Le haces una oferta a un futbolista y este solo debe preguntar: « ¿Cuándo tengo que ir? ». Así deben funcionar las cosas. A pesar de todo, siempre nos trató con respeto. Le deseo mucha suerte», declaró José Mourinho.

Los datos del fichaje de Rodri y la rivalidad del « Clásico »

Indicador

Negociaciones con el Real Madrid

Acuerdo final con el Barcelona

Jugador / Edad

Rodri (30 años, centrocampista defensivo)

Rodri (ganador del Balón de Oro 2024)

Oferta del club

Gran oferta realizada personalmente por Mourinho

Oferta aceptada en su totalidad

Duración del contrato

Sin acuerdo (negociaciones suspendidas)

Hasta el 30 de junio de 2030 (contrato de cinco años)

Resultado

El Real renunció por las dudas del jugador

Anunciado oficialmente el 18 de agosto

Informaciones previas

Se decía que había acordado las condiciones personales con el Real

Se incorporó tarde a la carrera y ganó la batalla

Del acuerdo con el Real a Cataluña

Según las informaciones difundidas anteriormente, Rodri había acordado casi por completo las condiciones de su contrato con el club madrileño. Sin embargo, cuando el Barcelona entró en la puja por el fichaje, el jugador cambió de opinión, eligió al conjunto catalán y firmó el 18 de agosto un contrato con los azulgranas hasta 2030.

¿Crees que Rodri tomó la decisión correcta al rechazar al Real para fichar por el Barcelona, o habría conseguido más títulos bajo las órdenes de Mourinho?

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José MourinhoRodriReal MadridBarcelonaManchester City
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Shuhrat Razzakov
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