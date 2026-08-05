Mourinho le pidió una cosa a Vinícius: ¿y el traspaso?

El delantero del Real Madrid Vinícius Júnior reveló cómo fue su primer encuentro con el nuevo entrenador, José Mourinho. Según el brasileño, el técnico portugués no pretende cambiar su estilo de juego; al contrario, le pidió que siguiera jugando con la misma libertad y disfrutando como antes en la banda.

Esta declaración llega en un momento en el que aumentan los rumores sobre el futuro de Vinícius. Se afirma que el interés del Arsenal es real, pero el Real Madrid todavía no ha confirmado que haya decidido vender al futbolista.

La primera petición de Mourinho a Vinícius

Tras incorporarse a los entrenamientos del equipo después del Mundial, Vinícius valoró positivamente los primeros días de la pretemporada. Dijo que había conocido a los nuevos jugadores y al cuerpo técnico y que ya habían comenzado los entrenamientos intensos.

«Mourinho quiere que siga siendo como soy, que sea feliz y que juegue mi fútbol».

Según el delantero brasileño, el nuevo entrenador quiere preservar sus puntos fuertes en lugar de someterlo a estrictas limitaciones tácticas. Reuters también señaló que Mourinho respalda el fútbol libre, expresivo y ofensivo de Vinícius.

El Real Madrid apuesta por la preparación física

Vinícius destacó que, antes del comienzo de la temporada, la principal atención del equipo está centrada en mejorar su condición física.

Los futbolistas realizan varias sesiones en poco tiempo y trabajan la fuerza y la resistencia en el gimnasio. En opinión de Vinícius, una buena pretemporada es importante para reducir el número de lesiones durante el año y permitir al entrenador contar con todos sus jugadores.

La información oficial del Real Madrid también indica que el equipo de Mourinho combina el trabajo en el gimnasio y las cargas físicas con la presión, la posesión del balón y los juegos en espacios reducidos.

¿Con qué plan ha regresado Mourinho al Real Madrid?

El Real Madrid prepara la temporada 2026-27 bajo las órdenes de José Mourinho. El técnico portugués comenzó a trabajar con su nuevo cuerpo técnico en julio y puso en marcha entrenamientos de alta intensidad desde los primeros días.

El enfoque de Mourinho con Vinícius puede ser una señal importante. El brasileño es uno de los atacantes más peligrosos del equipo: su velocidad, su habilidad en el uno contra uno y sus decisiones imprevisibles ocupan un lugar especial en el ataque del Real Madrid.

Según Reuters, Vinícius ha marcado 128 goles y ha dado 100 asistencias con el club madrileño en todas las competiciones.

¿De verdad quiere el Arsenal a Vinícius?

Fuentes británicas informaron de que el Arsenal está estudiando la posibilidad de fichar a Vinícius. El club londinense sigue la situación relacionada con los representantes del jugador, pero cuando aparecieron las primeras informaciones no había negociaciones directas entre los clubes.

El contrato actual de Vinícius termina en el verano de 2027. El hecho de que las negociaciones para un nuevo acuerdo aún no hayan dado resultados intensifica los rumores de traspaso. Aun así, fuentes de Sky Sports escribieron que el Real Madrid no tiene intención de vender al futbolista este verano y confía en renovar su contrato.

¿Hasta qué punto es fiable la información sobre los 150 millones de euros?

Algunos medios aseguran que el Real Madrid podría estudiar ofertas superiores a 150 millones de euros por Vinícius. Varias publicaciones basadas en la prensa española también han escrito que el paquete de un posible traspaso debería alcanzar los 160 millones de euros. Sin embargo, el club madrileño no ha confirmado oficialmente esa cifra.

Por el contrario, fuentes británicas fiables subrayan que la prioridad actual del Real Madrid no es vender a Vinícius, sino firmar un nuevo contrato con él. Por eso no hay motivos para presentar los 150-160 millones de euros como un precio oficial fijado por el club.

¿Son las palabras de Mourinho una respuesta a los rumores de traspaso?

La frase de Vinícius —«me pidió que siguiera siendo yo mismo»— demuestra que la relación entre ambos ha comenzado bien. Si Mourinho hubiera excluido al jugador de sus planes, no tendría sentido que le transmitiera una confianza así al pedirle que conservara su libertad sobre el terreno de juego.

Sin embargo, en el fútbol, la confianza del entrenador no elimina por completo el riesgo de un traspaso. La cuestión principal es si el Real Madrid y Vinícius podrán llegar a un acuerdo sobre las condiciones económicas y deportivas del nuevo contrato.

Por ahora, el brasileño no habla de un traspaso, sino de su preparación para la nueva temporada. La primera petición de Mourinho es sencilla: Vinícius no debe cambiar y tiene que seguir jugando en el campo el fútbol que lo convirtió en una estrella. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!