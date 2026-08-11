Mourinho quiere reducir la plantilla del Real Madrid: ¿quiénes dejarán el equipo?

El Real Madrid atraviesa una profunda reestructuración a las puertas del cierre del mercado de fichajes. El entrenador José Mourinho ha definido claramente sus exigencias para la nueva temporada: le basta con una plantilla compacta de 20 jugadores de campo, además de los futbolistas que se recuperan de sus lesiones. Sin embargo, el equipo cuenta actualmente con 26 jugadores y tendrá que despedirse de al menos tres antes de que cierre el mercado.

Según informa el prestigioso diario español AS la directiva del club ya ha gastado importantes cantidades para cumplir las exigencias de Mourinho.

225 millones de euros en fichajes y el fracaso de la operación Rodri

El conjunto blanco destinó 225 millones de euros a nuevos fichajes durante el mercado de verano. Seis jugadores se incorporaron al equipo:

Yan Diomande

Marc Cucurella

Denzel Dumfries

Ibrahima Konaté

Bernardo Silva

Carlos Espí

La principal «bomba» de la campaña de fichajes debía ser el centrocampista delManchester Cityel Rodri Sin embargo, la negativa del internacional español a trasladarse a Madrid frustró los planes iniciales del club. Por ahora, el Real no busca otra alternativa para el centro del campo.

La principal baza de Mourinho: los futbolistas polivalentes

Tras el encuentro de Budapest, José Mourinho declaró abiertamente que prefería trabajar con una plantilla corta. La acumulación de jugadores con pocos minutos y sin continuidad podría perjudicar el buen ambiente del vestuario.

El entrenador portugués quiere resolver este problema con futbolistas polivalentes:

Arda Güler y Bernardo Silva pueden actuar en todas las posiciones de ataque y también en el centro del campo.

Jude Bellingham también ofrece muchas opciones para conectar el centro del campo con la línea de ataque.

Denzel Dumfries incluso fue probado como centrocampista central durante la pretemporada.

El trío que podría salir: Camavinga, Mendy y Asencio

Eder Militão, Ferland Mendy y Rodrygo figuran actualmente en la lista de lesionados de larga duración. Pero para alcanzar la plantilla operativa de 20 jugadores que desea Mourinho, el Real debe desprenderse todavía de tres futbolistas.

1. Eduardo Camavinga — La puerta abierta a una venta

El club espera obtener una importante cantidad por el traspaso del centrocampista francés. Aunque el jugador quiere quedarse en Madrid, el Real está dispuesto a dejarlo salir si alguno de los grandes clubes presenta una oferta seria. Curiosamente, Mourinho está muy satisfecho con el esfuerzo y el profesionalismo de Camavinga durante la pretemporada.

2. Ferland Mendy — Exceso de efectivos en la banda izquierda

El exceso de jugadores en el lateral izquierdo y las frecuentes lesiones de Mendy preocupan a Mourinho. El club preferiría venderlo, pero el defensa francés sigue decidido a cumplir su contrato hasta el final y continuar en el equipo.

3. Raúl Asencio — Una lesión inesperada trastoca los planes

El canterano quería demostrarle su nivel a Mourinho y quedarse en la plantilla. Sin embargo, sufrió una grave lesión en el músculo recto del muslo durante un entrenamiento y estará de baja al menos seis semanas Esta situación dificulta considerablemente su posible traspaso a otro club. Si llega una oferta beneficiosa por Asencio, el Real podría fichar a un nuevo defensa central.

Endrick se queda en el equipo

También se había estudiado la posibilidad de ceder al joven talento brasileño Endrick. Sin embargo, por petición personal de José Mourinho, se canceló el plan de enviarlo temporalmente a otro club. Mourinho está dispuesto a darle un lugar en el primer equipo y ayudarle a desarrollar todo su potencial.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.