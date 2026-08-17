Ramazon Temirov contra el número 6: detalles del meg combate ante Kavana

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Ramazon Temirov contra el número 6: detalles del meg combate ante Kavana

uzbeko peleador de MMA Ramazon Temirov se acerca al combate más importante y exigente de su carrera. El 24 de octubre, en Abu Dabi, subirá al octágono en el marco del torneo UFC 333 para enfrentarse al representante inglés Lone Kavanaen el octágono.

Esta pelea no es solo una lucha por puntos en el ranking: es un decisivo enfrentamiento estratégico que puede darle el derecho a entrar en la carrera por el cinturón de campeón de la división de peso mosca.

Temirov, número 7, contra Kavana, número 6: las cifras antes del combate

Después de noquear de forma espectacular a Steve Erceg en el primer asalto, en 4 minutos y 21 segundos, Ramazon Temirov elevó su racha de victorias en la UFC a 3-0 y su récord profesional a 20-3 para subir al séptimo puesto del ranking oficial.

Su rival, Lone Kavana, ocupa un puesto superior en la clasificación: el sexto lugar con un récord de 10-2. Tras derrotar en febrero al excampeón de la UFC en dos ocasiones Brandon Moreno, Kavana perdió su último combate ante Brandon Royval y ahora busca reivindicarse.

Choque de estilos: el poder de nocaut de Temirov contra la técnica fría de Kavana

La pelea enfrentará dos filosofías y dos planteamientos tácticos diferentes:

  • El arma principal de Temirov: presión constante Desde los primeros segundos, Ramazon arrincona a su rival contra la jaula y lanza combinaciones de golpes intensas. De sus 20 victorias profesionales, 12 terminaron por KO/TKO, y una por sumisión. El aspecto más peligroso es que ha terminado 11 combates antes del límite en el primer asalto;

  • La defensa y el control de la distancia de Kavana El peleador inglés conecta una media de 4,13 golpes significativos por combate, tiene un 53 % de defensa ante los golpes y un 82 % de defensa contra los derribos. Al igual que en su pelea contra Moreno, no se descontrola bajo presión y es fuerte en la batalla táctica.

Guion del combate: el papel decisivo del primer asalto

Según los especialistas, el desenlace de este enfrentamiento dependerá directamente del ritmo impuesto desde el inicio:

  • Escenario de un nocaut rápido Si Temirov impone su presión desde el primer asalto y conecta sus golpes más contundentes, la pelea podría terminar antes del límite a favor del luchador uzbeko;

  • Un combate táctico de larga duración Si Kavana neutraliza la fuerte presión del primer asalto y consigue llevar la pelea hasta el segundo y tercer asaltos, intentará imponerse en las tarjetas manteniendo la distancia. Por ello, Temirov deberá variar sus combinaciones ofensivas.

Una victoria en este combate de UFC 333 situaría a Ramazon Temirov en el trío de principales aspirantes al título de la división.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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