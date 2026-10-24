45 medallas de oro y tercer lugar en Asia: Uzbekistán establece un récord histórico en el paradeporte

Organizados por Japón, los prestigiosos Juegos Para Asiáticos Aichi-Nagoya 2026 han concluido oficialmente. La delegación de Uzbekistán, que tuvo una participación exitosa, obtuvo un total de 145 medallas, haciendo historia como el tercer equipo más fuerte del continente en el medallero general.

Este éxito representa el mejor resultado absoluto en la historia de nuestro país en los Juegos Para Asiáticos, tanto en calidad como en cantidad total de medallas. El récord anterior se registró en 2014 durante los juegos celebrados en Corea del Sur, donde nuestros representantes ocuparon el quinto lugar.

45 oros: el podio de los paradeportistas uzbekos

A lo largo del torneo, nuestros compatriotas demostraron gran determinación y habilidad, ocupando firmemente todos los escalones del podio:

Medallas de oro: 45;

Medallas de plata: 49;

Medallas de bronce: 51;

Total de medallas obtenidas: 145.

Gracias a este gran resultado, Uzbekistán superó por un amplio margen a potencias deportivas continentales como India, Corea del Sur, Irán y Tailandia.

Top 10: Medallero general al finalizar la competición

Mientras que China lideró el medallero de los Juegos Aichi-Nagoya 2026, el anfitrión Japón ocupó el segundo lugar. El top 10 quedó de la siguiente manera:

China: 207 oro, 117 plata, 111 bronce (total: 435) Japón: 64 oro, 60 plata, 62 bronce (total: 186) Uzbekistán: 45 oro, 49 plata, 51 bronce (total: 145) India: 30 oro, 35 plata, 49 bronce (total: 114) Corea del Sur: 29 oro, 38 plata, 33 bronce (total: 100) Irán: 26 oro, 36 plata, 40 bronce (total: 102) Tailandia: 19 oro, 40 plata, 66 bronce (total: 125) Indonesia: 15 oro, 21 plata, 37 bronce (total: 73) Kazajistán: 12 oro, 16 plata, 22 bronce (total: 50) Arabia Saudita: 8 oro, 8 plata, 1 bronce (total: 17)

Este logro histórico del movimiento paralímpico de Uzbekistán demuestra una vez más la eficacia de las reformas deportivas e inclusivas implementadas en el país.