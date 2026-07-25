Japón deporta a otros dos ciudadanos uzbekos en situación irregular

La Agencia de Servicios de Inmigración de Japón deportó a otros dos ciudadanos de Uzbekistán que residían ilegalmente en el país. Así lo informó la Embajada de Uzbekistán en Japón.

Se señala que uno de los ciudadanos ingresó a Japón con una visa de becario técnico, pero no abandonó el país tras el vencimiento de la visa y posteriormente fue detenido por las fuerzas del orden. El segundo ciudadano ingresó con una visa de corta duración y se quedó ilegalmente tras expirar su validez, siendo arrestado.

Las autoridades japonesas recordaron una vez más que los casos de residencia o trabajo ilegal conllevan la deportación de dichas personas. Asimismo, se recomendó a los ciudadanos no creer en ofertas infundadas y engañosas como "se puede trabajar libremente en Japón".

Además, se destacó que presentar una solicitud infundada para obtener el estatus de refugiado no otorga el derecho a permanecer en el país, sino que, por el contrario, puede provocar la deportación tras una negativa.