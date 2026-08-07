Se publican los pasaportes más poderosos del mundo: Nuevo ranking global

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Se publican los pasaportes más poderosos del mundo: Nuevo ranking global

La organización internacional Henley Passport Index presentó el ranking de los pasaportes más poderosos del mundo para 2026. El ranking se formó en función del número de países y territorios que los ciudadanos de un país pueden visitar sin visado previo.

Estudios recientes muestran que la posición de los países asiáticos y su influencia diplomática en el campo de la movilidad global y los viajes se han fortalecido a un nivel sin precedentes.

Hegemonía asiática: ¡Los primeros cuatro puestos son para Asia!

Según los resultados del ranking de 2026, el pasaporte de Singapur fue reconocido como el pasaporte más poderoso del mundo. Actualmente, los singapurenses pueden viajar por todo el mundo a 192 destinos sin visado (como referencia, en 2016 esta cifra era de 173).

El honorable segundo lugar es compartido simultáneamente por tres gigantes asiáticos:

  • Japón

  • Corea del Sur

  • Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Los ciudadanos de estos países tienen acceso libre sin ningún visado a 188 países del mundo.

Salto récord: Los EAU registraron una cifra histórica en los últimos 20 años. El país aumentó el número de destinos sin visado en 153, alcanzando un total de 188. Este es el fruto de las activas relaciones diplomáticas y el desarrollo económico.

La situación en Europa y América del Norte

Los países europeos y norteamericanos también mantienen la estabilidad, pero en el contexto del rápido crecimiento de los países asiáticos, su clasificación ha bajado ligeramente.

Países europeos:

  • Noruega — 5.º puesto (186 destinos sin visado)

  • Suiza — 6.º puesto (185 destinos)

  • Unión Europea y Gran Bretaña — un promedio de 184 países con acceso sin visado.

América del Norte:

  • Canadá — 183 destinos

  • Estados Unidos — 180 destinos

Aunque Canadá y EE. UU. han aumentado el número de destinos sin visado en comparación con 2016, han descendido en la tabla de clasificación debido al desarrollo muy rápido de otros países.

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Shuhrat Razzakov
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