Comenzaron los preparativos para la visita de Narendra Modi a Uzbekistán

El primer ministro de la India Narendra Modi a Uzbekistán es esperada según se ha informado. La agencia ANI difundió la noticia.

Según la publicación, la visita oficial de cuatro días a la India realizada recientemente por el ministro de Asuntos Exteriores de Uzbekistán Baxtiyor Saidov estuvo orientada, ante todo, a preparar minuciosamente la esperada visita del primer ministro indio Narendra Modi a Uzbekistán . Al mismo tiempo, el ministro destacó la importancia de seguir fortaleciendo la asociación estratégica y la cooperación bilateral entre ambos países.

El 3 de agosto de este año, el ministro de Asuntos Exteriores de la India Subrahmanyam Jaishankar celebró negociaciones en Nueva Delhi con la participación de las delegaciones. Saidov señaló que el diálogo periódico entre los dirigentes de ambos países continúa de manera constante. Según sus palabras, las reuniones sirven para profundizar aún más la asociación estratégica y ampliar la cooperación práctica.

«Hace apenas diez días debatimos numerosos asuntos por teléfono. El objetivo principal de estas reuniones también es preparar la esperada visita del primer ministro Narendra Modi a Uzbekistán», declaró Baxtiyor Saidov.

El ministro calificó esta visita como la continuación lógica y práctica del diálogo político permanente entre ambos países. Asimismo, destacó que Uzbekistán y la India aprovechan eficazmente sus encuentros en foros internacionales y diversos eventos para fortalecer sus relaciones.

Según Saidov, una de las principales tareas encomendadas a él y a la delegación uzbeka consiste precisamente en coordinar los preparativos de la visita del primer ministro de la India a Uzbekistán.

También destacó que esta visita dará un nuevo impulso a las relaciones entre ambos países y creará una importante oportunidad para seguir desarrollando la cooperación comercial, económica, de inversión y política.

Baxtiyor Saidov calificó a la India como uno de los socios estratégicos y comerciales más importantes de Uzbekistán en Asia del Sur y afirmó que la cooperación con Nueva Delhi se está fortaleciendo de manera constante.

Cabe recordar que el ministro de Asuntos Exteriores de Uzbekistán estuvo de visita oficial en la India del 2 al 5 de agosto. Durante la visita, se reunió con la presidenta del país, Droupadi Murmu, y también mantuvo conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar.

Durante las reuniones, las partes analizaron detalladamente el estado actual de la asociación estratégica. En particular, intercambiaron opiniones sobre la ampliación de la cooperación en los ámbitos de la energía, las infraestructuras, el comercio, la defensa, la educación y la cultura, así como sobre cuestiones regionales e internacionales.

Jaishankar también informó en su página de una red social que había mantenido una reunión fructífera con Baxtiyor Saidov al término de las negociaciones, y destacó que se había acordado fortalecer aún más la asociación estratégica entre ambos países.