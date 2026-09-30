Primer finalista de los Juegos Asiáticos: Corea del Sur remonta y alcanza su 4ª final

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Primer finalista de los Juegos Asiáticos: Corea del Sur remonta y alcanza su 4ª final

Se conoce al primer finalista del torneo de fútbol masculino de los Juegos Asiáticos. En la primera semifinal, el vigente campeón, Corea del Sur se enfrentó a China y logró una victoria por 2-1 tras un partido complicado. Aunque Wang Yu Wei abrió el marcador para China en el minuto 23, los coreanos aumentaron la presión y empataron en el minuto 33 con un cabezazo preciso de Lee Young-jun.

El momento decisivo llegó en el minuto 82: Bae Jun-ho marcó el gol de la victoria, asegurando el pase a la final por la medalla de oro. De esta forma, Corea del Sur alcanza la final de los Juegos Asiáticos por cuarta vez consecutiva. El rival por el título se decidirá en la otra semifinal entre Uzbekistán y Japón.

«Remontada, gol decisivo en el minuto 82 y racha histórica»: 5 puntos clave

Datos clave de la semifinal Corea del Sur - China:

  • Primer finalista oficial confirmado: Corea del Sur venció a China 2-1 en semifinales y avanzó al partido por la medalla de oro;

  • Gol tempranero de China: Wang Yu Wei marcó en el minuto 23, adelantando a China;

  • Empate de Lee Young-jun: Los coreanos igualaron 10 minutos después, en el minuto 33, con un cabezazo de Lee Young-jun;

  • Bae Jun-ho abre las puertas de la final: El destino del partido se selló con un gran gol de Bae Jun-ho en el minuto 82;

  • Récord de 4 finales consecutivas: Corea del Sur se convierte en finalista por cuarta vez consecutiva en los Juegos Asiáticos.

Protocolo y resultados del partido Corea del Sur - China

Análisis técnico, cronología de goles y estatus del torneo:

Competición y criterios

Selección de Corea del Sur

Selección de China

Resultado final

2 : 1 (remontada y victoria)

1 : 2 (derrota)

Resultado al descanso

1 : 1 (empate)

1 : 1 (ventaja inicial perdida)

Minutos de los goles

Lee Young-jun (33'), Bae Jun-ho (82')

Wang Yu Wei (23')

Éxito histórico

4ª final consecutiva en los Juegos Asiáticos

Eliminado de la final, jugará por el 3er puesto (bronce)

Próxima fase y rival

Finalista: El rival será Uzbekistán o Japón

Camino al partido por la medalla de bronce

Análisis táctico: ¿Por qué la clasificación de Corea es un desafío difícil para sus rivales?

Conclusiones de analistas y expertos en fútbol asiático:

  • «Hegemonía en los Juegos Asiáticos»: El fútbol juvenil surcoreano domina este torneo desde hace años; alcanzar la final cuatro veces seguidas demuestra una calidad de plantilla, preparación física y experiencia excepcionales;

  • Remontada y carácter: Al ir perdiendo 0-1, el equipo no entró en pánico y mantuvo presión constante hasta el minuto 82, demostrando su fortaleza mental; esto exige una concentración total de 90 minutos para cualquier rival en la final;

  • La intriga potencial para Uzbekistán: Si Uzbekistán Sub-23 vence a Japón, los aficionados verán una superfinal entre los dos mejores equipos juveniles de Asia: Uzbekistán y Corea del Sur.

¿Quién crees que será el rival de Corea del Sur en la final? Si nuestros representantes clasifican, ¿podrán romper la hegemonía coreana y traer el oro a casa? ¡Comparte tus opiniones en los comentarios!

Corea del SurJuegos AsiáticosChinaUzbekistánFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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