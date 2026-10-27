Volkanovski anuncia su próximo objetivo: ¿es hora de ajustar cuentas con Topuria?

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Volkanovski anuncia su próximo objetivo: ¿es hora de ajustar cuentas con Topuria?

El actual campeón de peso pluma de la UFC, el legendario luchador australiano Alexander Volkanovski el ex campeón Ilia Topuriaha declarado abiertamente su intención de tener una revancha contra.

El campeón de 38 años, que reafirmó su estatus con una brillante victoria en el «UFC 333», subrayó que no teme los golpes potentes de su oponente y que tiene todas las capacidades para ajustar cuentas en el octágono.

«Amo la competencia»: El audaz desafío de Volkanovski

En una entrevista con la prensa, Alexander Volkanovski habló sobre sus planes futuros y la llama de la lucha contra Topuria:

  • Sed de competencia y desafío: «Soy un luchador que siempre ha amado la competencia intensa, y realmente quiero probarme a mí mismo de nuevo en el octágono contra Topuria»;

  • Reconocer el peligro del oponente: «Ilia es un tipo muy peligroso, realmente tiene golpes pesados y devastadores. Sin embargo, creo firmemente que tengo suficiente experiencia y oportunidades para ganar la revancha»;

  • La necesidad de una revancha histórica: La forma física de ambos luchadores y el interés de los aficionados hacen de este enfrentamiento uno de los combates más esperados en la historia del peso pluma.

Triunfo en el «UFC 333»: Evloev noqueado

El campeón australiano hace esta declaración tras su última victoria convincente:

  • La derrota de Movsar Evloev: Alexander Volkanovski entró al octágono en el prestigioso torneo «UFC 333» contra el invicto aspirante ruso Movsar Evloev;

  • Victoria antes del límite en el 2.º asalto: Ya en el segundo asalto, Volkanovski noqueó a su oponente con una serie de golpes potentes, defendiendo con éxito su cinturón de campeón;

  • El factor Topuria: Ahora, la única pregunta pendiente en la carrera del líder de la categoría es encontrar una respuesta: tomar revancha de Topuria, quien lo había derrotado anteriormente.

Estado del campeonato de peso pluma

Indicador

Alexander Volkanovski

Ilia Topuria

Estatus

Actual campeón de peso pluma de la UFC

Ex campeón de la UFC

Última pelea

KO a Evloev en el 2.º asalto en «UFC 333»

Reacción a la pelea

Exige una revancha («Confianza en la victoria»)

Candidato principal para la revancha

Característica principal

Alto IQ de pelea y resistencia

Noqueador peligroso y dueño de golpes pesados

Posible pelea

En uno de los torneos numerados de la UFC en 2026/2027

El evento PPV más grande del año

Alexander VolkanovskiIlia TopuriaUFC 333Movsar EvloevMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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