Bodhana Sivanandan rompe un récord de 38 años en la historia del ajedrez

Gran BretañaLa ajedrecista de 11 años, Bodhana Sivanandan, cumplió con los requisitos necesarios para convertirse en la maestra internacional femenina más joven. Superó el récord que ostentaba Judit Polgár desde 1988, según informó «The Guardian».

Bodhana derrotó a la sueca Viktoria Johansson en la última ronda de la Copa de Europa de Clubes celebrada en Budva, Montenegro, el 23 de octubre. Sumó 5,5 puntos de 7 posibles, completando la tercera y última norma necesaria para el título de maestra internacional. Además, su rating superó el umbral requerido de 2400 puntos.

Bodhana logró este hito a los 11 años, 7 meses y 16 días. Anteriormente, el récord pertenecía a la legendaria ajedrecista húngara Judit Polgár, quien cumplió los requisitos de maestra internacional en 1988 a los 12 años.

Bodhana se situó en el séptimo lugar de la lista general de los ajedrecistas más jóvenes en obtener el título de maestro internacional. El uzbeko Javokhir Sindarov ocupa el sexto lugar en la lista, habiendo logrado este resultado en 2017 a los 11 años, 6 meses y 16 días.