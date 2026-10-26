Un milagro en la historia del ajedrez: una niña británica de 11 años rompe un récord de 38 años

Se ha escrito una nueva página en la historia mundial del ajedrez: Gran Bretaña 11 años Bodhayana Sivanandan rompió un récord de casi cuatro décadas, convirtiéndose en la mujer más joven en obtener el título de Maestra Internacional Femenina (WIM / norma de Maestro Internacional).

Este logro sin precedentes se registró en la prestigiosa Copa de Europa de Clubes celebrada en Montenegro, captando la atención de la comunidad ajedrecística internacional y de los medios deportivos.

El duelo decisivo y la victoria histórica

La partida de la ronda decisiva fue fundamental para que el joven talento estableciera este récord:

Victoria sobre una rival sueca: Bodhayana derrotó a la experimentada ajedrecista sueca Viktoria Johansson en la última ronda decisiva de la Copa de Europa de Clubes organizada en Montenegro;

Un resultado de 38 años superado: Gracias a los puntos obtenidos, la atleta de 11 años rompió el récord de edad femenino que se mantenía invicto desde hace 38 años;

Séptima marca mundial: En la clasificación general (historia de hombres y mujeres), Sivanandan ocupa el prestigioso séptimo lugar entre los ajedrecistas más jóvenes que han cumplido los requisitos para ser Maestro Internacional.

El comienzo de una nueva era en el ajedrez mundial

El éxito de Bodhayana Sivanandan demuestra que el relevo generacional y el rápido ascenso de los jóvenes se están acelerando en el ajedrez moderno: