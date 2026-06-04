Coinbase congela 3 millones USD vinculados a estafadores del Sudeste Asiático

La plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase anunció que ha congelado más de 3 millones USD como parte de una operación global contra redes de ciberfraude en el Sudeste Asiático. Esta acción se llevó a cabo durante la "Disruption Week", organizada por la Sección de Fraude del Departamento de Justicia de EE. UU. Cointelegraph.com informa .

Gigantes tecnológicos como Meta, Microsoft y Starlink también participaron en la operación junto a Coinbase. Como resultado de la colaboración, se desmantelaron servidores e infraestructuras de alojamiento pertenecientes a redes fraudulentas, y se bloquearon más de 1,4 millones de cuentas de redes sociales y correo electrónico. La Policía Real Tailandesa detuvo a varias personas.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU. y el FBI, el fraude de inversión y los esquemas conocidos como "pig butchering" siguen siendo uno de los tipos de delito de más rápido crecimiento. En 2025, las pérdidas sufridas por los estadounidenses debido a estafas relacionadas con criptomonedas e IA superaron los 11.000 millones USD.

Representantes de Coinbase señalan que, a diferencia de los sistemas financieros tradicionales, la tecnología blockchain proporciona a las fuerzas del orden un historial transparente e inmutable de cada transacción. Esto sirve como una herramienta crucial para rastrear y detener flujos financieros ilícitos.

La lucha contra la infraestructura de fraude se ha intensificado a nivel mundial este año. Mientras que el gobierno de EE. UU. congeló más de 701 millones USD en criptoactivos en abril, una operación internacional liderada por la Policía de Dubái resultó en 276 arrestos y el cierre de nueve grandes centros de fraude.