Un autobús se incendia en Turquía

El 31 de mayo, un autobús de pasajeros chocó contra las barreras de contención y se incendió en la provincia de Denizli, Turquía, dejando 8 muertos y 33 heridos.

Según los informes, el autobús que viajaba de Esmirna a Antalya transportaba a 38 pasajeros y 3 miembros de la tripulación. Entre los fallecidos hay un bebé de 9 meses. Los heridos han sido trasladados a hospitales.

Ante la tragedia, el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, envió sus condolencias al presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, expresando su solidaridad con las familias de las víctimas y deseando una pronta recuperación a los heridos.