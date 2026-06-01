Niños rescatan a una niña de 5 años de un intento de abuso sexual en Rusia

En la ciudad rusa de Tiumén, un hombre de 44 años acusado de intentar abusar sexualmente de una niña de 5 años confesó plenamente su culpabilidad ante el tribunal y expresó su arrepentimiento. Así lo informó el servicio de prensa del tribunal regional.

Según los informes, el 28 de mayo, el individuo utilizó la fuerza contra la niña, la arrastró a la entrada de un edificio de apartamentos e intentó cometer actos de violencia sexual.

Se ha iniciado un caso penal sobre el incidente. Por orden judicial, el sospechoso ha sido puesto en prisión preventiva por un periodo de dos meses.

Las imágenes de cámaras de vigilancia que circulan en redes sociales muestran al hombre cargando a la niña hacia la entrada mientras ella se resiste y pide ayuda.

Se señala que la vigilancia de dos adolescentes impidió que el hombre lograra su objetivo criminal. Fueron testigos del incidente y alertaron a una mujer cercana, quien entró inmediatamente al edificio y rescató a la niña de las manos del hombre.

Según la mujer que salvó a la niña, ella había entrado al patio vecino por casualidad cuando escuchó los gritos de los niños. Resultó que los adolescentes estaban tratando de detener al hombre que se llevaba a la niña.

La investigación sobre el incidente continúa en curso.