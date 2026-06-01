Arrasaremos con todos — Putin

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Arrasaremos con todos — Putin

El presidente ruso Vladímir Putin respondió a las declaraciones hechas en los países bálticos sobre la región de Kaliningrado. Lo anunció el 29 de mayo durante una conferencia de prensa tras su visita a Kazajistán.

Anteriormente, Kęstutis Budrys había declarado que los países bálticos miembros de la OTAN poseen los medios para «arrasar» las instalaciones de defensa aérea rusas ubicadas en la región de Kaliningrado.

Putin enfatizó que Rusia tiene capacidades suficientes para dar una respuesta adecuada a cualquier parte que intente tal acción.

«La Federación Rusa tiene todos los medios para arrasar a todos los que intenten hacerlo», dijo el líder ruso.

Según él, cualquier territorio que represente una amenaza militar directa para Rusia se considera un objetivo legítimo para el país.

Esta declaración se produjo en el contexto de los recientes comentarios contundentes sobre cuestiones de seguridad en la región.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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